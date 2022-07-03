Звезда заявила, что ощущает себя "свободной и авантюрной"

Известная американская певица Бейонсе раззадорила полонников новым снимком, который сделала для рекламы нового альбома. Артистка решила сняться на прозрачной статуе коня практически без одежды, оголив свою грудь и бедра. Об этом пишет Daily Express.

Звезда заявила, что работа над пластинкой позволила ей чувствовать себя "свободной и авантюрной". Она добавила, что надеется, что ее музыка заставит поклонников почувствовать себя "уникальными, сильными и сексуальными".

Единственное что хоть как-то прикрывало тело знаменитости – небольшие металлические конструкции.

Как пишет издание, 40-летняя мать троих детей откровенным снимком едва не свела поклонников с ума. Многие были вне себя от провокационного фото артистки, попросили ее в следующий раз, если она решит опубликовать что-то похожее, предупреждать.