"Подкатывает к другой": появились слухи о неверности мужа Заворотнюк

Известный фигурист был очарован своей юной коллегой

Повод начать переживать о браке Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева появился у поклонников пары. Причиной тому стало одно из последних выступлений фигуриста, на котором он смотрел сияющими глазами на одну из своих коллег по ледовой арене.

Стала ею Аделина Сотникова, которая удостоилась от мужчины роскошного букета в честь своего дня рождения. Ради этого жеста Петр, который редко показывается на публике, вышел на лед в конце проката и, как утверждают очевидцы, буквально расцвел.

И, если одни уверены, что причиной посветлевшего лица супруга Анастасии Заворотнюк стал тот добрый жест уважения, который он оказал имениннице, нашлись и те, кто обнаружил в произошедшем лишь один негатив. Таким образом, должно быть, и появились слухи о неверности мужа Заворотнюк. Якобы мужчине, чья жена борется с болезнью, угрожающей ее жизни, негоже улыбаться при виде любых других представительниц прекрасного пола.

Однако, злопыхатели, должно быть, забыли о том, как много работает Петр Чернышев для того, чтобы оплатить своей любимой супруге дорогостоящее лечение от глиобластомы. В такой ситуации, нужно признать, любому захочется найти хоть один повод улыбнуться, что сделал муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

