"Выпустить убийц": звезда "Сватов" припечатала Зеленского

"Выпустить убийц": звезда "Сватов" припечатала Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Многие артисты хорошо знакомы с бывшим клоуном

Как известно, нынешний руководитель украинского государства Владимир Зеленский начинал свой путь к успеху с лицедейства. В связи с этим бывшего юмориста, а ныне президента целой страны, отлично знают в актерской братии. Своим мнением по поводу личности Зеленского поделилась известная актриса, звезда нашумевшего телесериала "Сваты" Татьяна Кравченко.

Артистка отметила, что давно знает Зеленского. Именно он был основателем студии "Квартал 95", которая выпустила на телеэкраны многосерийный проект "Сваты". Кравченко отметила, что раньше относилась к Зеленскому с симпатией. Артисты много времени проводили вместе в шумных компаниях. Зеленский всегда умел повеселить окружающих остроумной шуткой.

Все изменилось, когда юморист попал в большую политику. Зеленский стал придерживаться жесткой антироссийской стратегии, чем вызвал огромное негодование у простых людей.

"Вдруг такая ненависть! Откуда это – запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц? Зачем?" – негодует звезда.

Кравченко подчеркнула, что на посту главы Украины Зеленский не добился ничего хорошего. Президент оказался обыкновенным лжецом и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.

К слову, ранее другая звезда "Сватов" Анатолий Васильев неожиданно оправдал Зеленского.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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