Музыканты неожиданно объявили себя американцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИЛЬЕЙ ПРУСИКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛЬИ ПРУСИКИНА

События прошлого года разделили жизни многих на до и после. Внезапно выяснилось, что приличное число российских артистов на самом деле с ненавистью относятся к родной стране и от всей души готовы поддерживать наших врагов. Особо рьяные русофобы покинули территорию страны и обосновались за границей. Среди таких предателей оказалась популярная музыкальная группа Little Big. Теперь дошло до того, что артисты публично отреклись от российского происхождения.



Как известно, сейчас звезды пытаются покорить аудиторию Соединенных Штатов Америки, что пока выходит у них не очень успешно. Это в России музыканты казались эпатажными артистами, а в США такого добра хватает. Тем более, что звезды взяли за основу своего творчества подражание западным трендам.



Артисты готовы на любые ухищрения, чтобы привлечь к себе внимание американской публики. Дошло до того, что россияне объявили себя "музыкальным коллективом из солнечного Лос-Анджелеса". Именно так они теперь подписываются. Очевидно, что по происхождению певцы не имеют никакого отношения к Америке, однако ненависть к России заставляет звезд идти даже на такие странные поступки.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как русофобская группа Little Big полностью провалилась в Европе.

