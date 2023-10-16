Бледанс рассказала о призыве сына в армию Израиля

Телеведущая молится об окончании войны

Популярная российская актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Бледанс совсем недавно отдыхала в Израиле вместе с младшим сыном Семеном. Они навестили старшего наследника звезды Николая. Знаменитость успела вернуться в Россию до начала боевых действий с Палестиной, однако ее сестра и сын от второго брака остались на Святой земле.

Николаю 29 лет, он постоянно проживает в Израиле уже более десяти лет и подлежит мобилизации. Эвелина Бледанс подчеркнула, что ее наследника могут призвать в армию, однако пока власти не сделали этого.

По словам звезды, начальник ее старшего сына уже находится в армии, поэтому на работе бразды правления перешли к Николаю. Артистка в интервью "Пятому каналу" выразила надежду, что ее наследника в итоге не призовут защищать Израиль с оружием в руках.

"Он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится", – подчеркнула Эвелина Бледанс.

По ее словам, многие знакомые не знали, что она успела уехать из Израиля до эскалации конфликта с Палестиной, поэтому сильно беспокоились, звонили ей. Сейчас же актриса молится, чтобы война на Святой земле поскорее закончилась.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о своем отношении к президенту Украины и бывшему коллеге Владимиру Зеленскому.