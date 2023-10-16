Вдова Грачевского объявила о родах от покойного супруга

Вдова Грачевского объявила о родах от покойного супруга
Екатерина Белоцерковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com/
Вдова Бориса Грачевского собирается родить от покойника второго ребенка

Третья жена создателя "Ералаша" ошеломила признанием в том, что собирается снова рожать от покойного супруга. Трехлетнему Филиппу могут подарить сестричку, заявила Екатерина Белоцерковская.

Оказывается, проходя лечение от онкологи в Израиле, Борис Грачевский сдал биоматериал, оплатив его хранение в течение 20 лет. Кроме того, его вдова сохранила после родов пуповинную кровь малыша. И теперь рассказала, зачем это сделала.

В их семье многие болели или умерли от онкологии. И если, не дай бог, ее сына постигнет та же болезнь, донор костного мозга не понадобится, потому что спасти Филиппа можно будет просто чистыми стволовыми клетками.

"Родитель" знаменитого киножурнала умер в январе 2021 года от осложнений после ковида. После его ухода вдова Екатерина Белоцерковская не хочет смотреть на других мужчин и занимается исключительно воспитанием их общего сына Филиппа.

Немного отойдя от траура, Екатерина призналась, что хочет еще одного ребенка от покойного Бориса и уверена в способности поднять двоих детей собственными силами. Рожать от другого мужчины она категорически не хочет.

"Я была в такой огромной любви, я сама осознала чувство любви. И эту планку перепрыгнуть невозможно", – призналась женщина.

Ранее Утро.ру писало, что вдове Грачевского начали мстить за его долги.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

Россия мощно врезала обнаглевшей Японии: введен запрет

Москва пошла по стопам Китая

Израиль категорично отказал Зеленскому в визите

Наладить отношения между странами не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей