Вдова Грачевского объявила о родах от покойного супруга

Вдова Бориса Грачевского собирается родить от покойника второго ребенка

Третья жена создателя "Ералаша" ошеломила признанием в том, что собирается снова рожать от покойного супруга. Трехлетнему Филиппу могут подарить сестричку, заявила Екатерина Белоцерковская.

Оказывается, проходя лечение от онкологи в Израиле, Борис Грачевский сдал биоматериал, оплатив его хранение в течение 20 лет. Кроме того, его вдова сохранила после родов пуповинную кровь малыша. И теперь рассказала, зачем это сделала.

В их семье многие болели или умерли от онкологии. И если, не дай бог, ее сына постигнет та же болезнь, донор костного мозга не понадобится, потому что спасти Филиппа можно будет просто чистыми стволовыми клетками.

"Родитель" знаменитого киножурнала умер в январе 2021 года от осложнений после ковида. После его ухода вдова Екатерина Белоцерковская не хочет смотреть на других мужчин и занимается исключительно воспитанием их общего сына Филиппа.

Немного отойдя от траура, Екатерина призналась, что хочет еще одного ребенка от покойного Бориса и уверена в способности поднять двоих детей собственными силами. Рожать от другого мужчины она категорически не хочет.

"Я была в такой огромной любви, я сама осознала чувство любви. И эту планку перепрыгнуть невозможно", – призналась женщина.

Ранее Утро.ру писало, что вдове Грачевского начали мстить за его долги.

