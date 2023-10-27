Тайну рыдающего на камеру Гришечкина раскрыла его любовница

Звезда ушла на 62-м году жизни

Миллионы россиян были шокированы страшной вестью о кончине всенародно любимого актера театра и кино Вячеслава Гришечкина. Звезды сериала "Солдаты" не стало 15 сентября. Он ушел на 62-м году жизни, оставив после себя таинственное послание.

Заслуженный артист России за долгие годы творческой карьеры успел исполнить множество ролей, однако настоящую славу ему принес воплощенный на экранах полковник Староконь. В сериале офицер пользовался огромной популярностью у дам – Вячеслав Гришечкин тоже.

Злые языки поговаривают, что в последние годы актер пристрастился к бутылке. Многие связывают его подавленное состояние с потерей любимой супруги. Звезда овдовела шесть лет назад.

Однако незадолго до смерти у него начались новые отношения. Роман с Дианой Бичаровой продлился всего несколько месяцев, после чего она ушла к другому мужчине. Артист нашел в себе мужество отпустить подругу и даже записал для нее видеоролик.

Диана Бичарова показала эти кадры с рыдающим Вячеславом Гришечкиным в эфире у Андрея Малахова, за что получила массу критики. Любовницу актера обвинили в публикации личных материалов.

Однако в интервью газете "Комсомольская правда" женщина оправдалась, мол Вячеслав Гришечкин сам разрешил обнародовать тайные кадры. По ее словам, артист специально записал обращение перед замужеством бывшей любовницы, чтобы ни у кого не осталось вопросов.