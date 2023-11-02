Плюющему в Россию Борису Акунину придумали наказание: "Посмотрим, как заскулит"

Писатель разочаровал поклонников

Сложилось так, что популярный в нашей стране писатель Борис Акунин оказался в стане предателей родины. Литератор подарил читателям огромное количество книг о приключениях Эраста Фандорина, но, к сожалению, Россия не вызывает у Акунина теплых чувств, о чем он не раз публично заявлял. В нашей стране уже придумали, как по заслугам наказать писателя.

Стоит отметить, что громкие заявления литератора не раз будоражили информационное пространство. Акунин покинул Россию еще в 2014-м году. С тех пор он заявляет, что считает нашу страну диким государством, в котором постоянно происходят странности и эксцессы. В событиях, развернувшихся на территории украинского государства, создатель героя Фандорина четко встал на сторону Киева и даже собирал деньги "украинским беженцам".



Разумеется, бесконечные плевки в Россию привели к тому, что от Акунина отвернулись многие читатели, которые раньше с восторгом отзывались о его литературном творчестве. Теперь людей приводит в бешенство, что книги русофобствующего писателя продолжают выпускать в нашей стране. Россияне придумали достойное наказание – они требуют снять с продажи произведения Акунина, которые приносят ему отличный доход.

"Надо запретить продажу его книг, и все. Кому нужно прильнуть к опусам светоча, пусть из-за рубежа выписывают. Посмотрим, как заскулит", "Дикость то, что его книжки до сих пор продаются в России!", "Позор тому, кто продолжает реализовывать его книги, и тем, кто покупает эти опусы, конечно", – пишут в Сети.

К слову, ранее власти России обратились к сбежавшим из страны звездам.

