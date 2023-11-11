"Белые розы - это о людях": друг автора хита раскрыл скрытый смысл песни

Олег Андреев, друг автора лучших песен "Ласкового мая", рассказал о многослойности композиции

Год назад не стало человека, сочинившего множество суперхитов поп-группы "Ласковый май". Сергей Кузнецов умер в Оренбурге в возрасте 58 лет. Олег Андреев, много лет бывший другом автора, поведал, что Сергей мог творить в любых обстоятельствах. Порой он создавал потрясающее произведение буквально "на коленке", за десять минут. Песня "Белые розы" недаром стала хитом, по мнению Андреева. Несмотря на внешнюю наивность, в ней несколько смысловых слоев.



Андреев говорит, что композиция – об отношениях подростка со взрослым миром, о том, как осознать собственное место в этом мире, о конфликте детского сердца с полным зла обществом. Именно это и сделало "Белые розы" мегахитом, который даже сейчас, через много лет после первого исполнения, продолжают петь фанаты "Ласкового мая". Песня цепляет как подростков, так и взрослых, потому что они видят в ней свое собственное взросление и свое личное прошлое.

Суперпопулярная композиция была написана автором очень быстро: однажды утром, за 15 минут. Кузнецов, по словам друзей, рассказал, что песня родилась и созрела внутри, когда он услышал накануне фразу про белые розы. А ему осталось просто записать несложные, но такие яркие слова.

Ранее мы писали, что суд отказал вдове Юрия Шатунова в иске о правах на товарный знак "Ласковый май".

