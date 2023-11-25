Не супруга: фото главной женщины в жизни Юдашкина выложили в Сеть

Не супруга: фото главной женщины в жизни Юдашкина выложили в Сеть
Фото: социальные сети
Эту даму уважает вся семья покойного модельера: кто она

Полгода прошло со дня смерти знаменитого модельера Валентина Юдашкина. Его вдова Мария показала в своем блоге фотографию самой важной женщины в жизни покойного мужа, которая недавно отметила день своего рождения.

Валентин Юдашкин построил огромную модную империю, прославив фамилию на весь мир. Когда он заболел, бразды правления приняла дочь Галина, до тех пор не собиравшаяся окунаться в фэшн-индустрию. Благодаря помощи наследницы модельер успел перед смертью побыть с родными людьми и съездить к самому главному человеку в своей жизни – маме Раисе Петровне. Выйдя на пенсию, Юдашкина уехала в Израиль и поселилась в купленном сыном роскошном особняке. С тех пор она приезжала в нашу страну только однажды: на похороны сына. Но через несколько дней вернулась назад и в ближайшее время не планирует снова ездить на бывшую Родину.

На день рождения, который мать Валентина Юдашкина отмечала 24 ноября, к ней приехала невестка, Марина Юдашкина. Она выложила на своей странице в соцсетях фотографию со свекровью.

"Сегодня день рождения нашей Раисы Петровны!", – написала она.

Подписчики присоединились к поздравлениям и написали массу приятных слов главной женщине покойного модельера, заметив, что выглядит она заметно моложе своего возраста.

До этого мы писали, что вскоре после смерти мужа Марина Юдашкина улетела в Америку, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Поездка явно пошла ей на пользу, судя по посвежевшему виду. 

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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