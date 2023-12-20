"Без вас нормально": Пьеха погнал российских звезд с новогодних концертов

Артист осудил тех, кто мчится на работу в любом состоянии, даже тяжелом

Предновогодние и праздничные дни – время активного заработка для представителей шоу-бизнеса. Но одновременно это – период эпидемий и массового распространения гриппа и других зимних хворей. Стас Пьеха призвал коллег, которым не повезло разболеться, не подставлять других артистов.

Он обратился к тем, кто считает, что работа превыше всего, что только мертвым можно не приходить на работу. Внук Эдиты Пьехи напомнил, что сбивать температуру – плохая идея, поскольку она помогает выздоровлению. А во-вторых, приходя больными на концерт или съемки клипа, они заражают других участников мероприятия. А ведь многим из них предстоит немало работы на все новогодние каникулы.



"Вы просто подставляете огромное количество ваших же коллег. Новый год без вас нормально встретят", – погнал он российских звезд с новогодних концертов.



Позже артист рассказал, что его призыв к благоразумию, обращенный на других коллег, вызвал шквал сторонников нетрадиционных методов лечения, которые призывали его к положительным эмоциям, при которых знаменитость станет неуязвим для любых вирусов. Стас Пьеха вежливо ответил, что если бы все эти люди помогли ему в период лечения от тяжелой зависимости, он охотно пообщался бы с ними на тему здоровья.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что съемки новогодних передач обернулись эпидемией среди российских звезд.

