Состояние Шумахера улучшилось: "Кое-что можно было сделать"

Ральф Шумахер считает, что брату стало лучше, но полного выздоровления ждать не стоит

Семикратный победитель "Формулы-1" Михаэль Шумахер поправляется после полученной в Альпах травмы. Реабилитация заняла десять лет. Гонщику стало гораздо лучше, но возвращения к прежнему здоровью, по словам родственников, ждать не приходится.

Карьера спортсмена развивалась стремительно. Он стал обладателем нескольких серьезных титулов знаменитой гонки. В конце декабря 2013 года, катаясь на лыжах, любимец публики, завершивший к тому моменту профессиональный путь, упал. Результат – тяжелая травма головы. Очень долго Михаэль находился в коме и на аппарате ИВЛ. Все эти годы семья пытается его вылечить, но деталей о состоянии не рассказывает.

"Михаэлю очень везло всю жизнь, но потом произошел этот трагический случай. Кое-что можно было сделать, но как раньше, уже не будет", – отметил Ральф Шумахер.



Ральф рассказал, что возможности современного здравоохранения позволили им сделать очень много для выведения пострадавшего из травмы. Врачи сильно старались лечения ее последствий, но до состояния "как раньше" пока по-прежнему не удалось дойти и вряд ли это случится. Ральф признался, что тот день стал трагедией для семьи и серьезным испытанием для детей Михаэля.

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