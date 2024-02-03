Власти призвали россиян забыть об оскандалившейся Мироновой

Публика не поверила в заявления звезды о родителе

Заслуженная артистка России и депутат Елена Драпеко прокомментировала инцидент с откровениями актрисы Марии Мироновой о собственном отце. Она утверждает, что вопреки заявлениям наследницы звезды "Бриллиантовой руки", Андрей Миронов не был антисоветчиком.

Ранее Мария Миронова в социальных сетях сделала признание, что ее родитель не хотел получать советские награды, поскольку не верил в СССР. Заявление обернулось скандалом, после которого многие знакомые с Мироновым артисты опровергли ее слова. Особенно активным был Станислав Садальский, которому позже актриса пригрозила расправой.

Елена Драпеко тоже решила высказать свое мнение об инциденте. Представитель власти призвала россиян забыть об оскандалившейся Мироновой, поскольку, по ее словам, она пытается набить себе цену за счет знаменитых родственников.

"Поэтому не надо их вообще обсуждать, забыть их, проклятых, пусть они себе сидят на своей кочке, а мы будем делать то, что мы делаем", – поделилась актриса.

Депутат полагает, что Андрей Миронов не мог делиться с дочерью своими политическими взглядами, поскольку ушел из семьи довольно рано. А когда Мария была подростком, то на дворе был самый расцвет коммунизма.