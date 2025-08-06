Болезненное состояние: раскрыт вес Кейт Миддлтон после онкологии

Принцесса в последнее время похожа на живой призрак

Вес Кейт Миддлтон на фоне борьбы с онкологией упал до 41 килограмма, что является критическим показателем для ее 178 сантиметров роста. Хрупкий внешний вид вызывает беспокойство о здоровье будущей королевы, поскольку это может спровоцировать рецидив болезни.

"Она прошла через тяжелый путь. Химиотерапия – это не прогулка в парке. Она оставила на ней свой след", – говорят источники.

По их словам, Миддлтон очень хочет быть полезной королевской семье, выполнять свои обязанности, но она очевидно нездорова. Например, она не смогла попасть на июньские скачки в Аскоте, а на теннисном турнире в Уимблдоне принцесса выглядела как живой призрак.

Знакомые с ситуации люди говорят, что Кейт практически перестала есть. Несмотря на свой спортивный склад, мышц у нее вовсе не осталось. Она истощена и передвигается с трудом. По их мнению, Миддлтон рано решила вернуться к своим обязанностям и ей все еще нужен отдых и восстановление после болезни.