Диетолог Круглова перечислила причины срывов во время диет

На пути к идеальной фигуре встречается много преград

И мужчины, и женщины мечтают выглядеть идеально. В первую очередь, для достижения привлекательного внешнего вида необходимо избавиться от лишних килограммов. Наверное, каждый житель нашей страны хоть раз в жизни пробовал ограничивать себя в питании и садился на диету. Известный эксперт в этой сфере Наталья Круглова рассказывала, по каким причинам люди не выдерживают диетического режима питания.



Специалист обратила внимание, что частые срывы могут говорить о том, что диета подобрана неправильно. Возможно, ограничения слишком строгие и выдерживать их на протяжении продолжительного времени очень сложно. Также причиной срыва может быть банальное чувство голода. Если дефицит калорий оказался слишком экстримальным, организм будет требовать больше еды.

Эксперт советует внимательно прислушиваться к сигналам, которые дает организм. Крайне важно правильно подобрать диету и не издеваться над собой. Диетолог отметила, что следует добавить в меню объемные, но низкокалорийные продукты, такие как зелень, овощи и фрукты. Это поможет справиться с чувством голода и подарит ощущение сытости.