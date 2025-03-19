Что категорически нельзя есть после Великого поста: иначе попадешь в больницу

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За время Великого поста организм успевает подстроиться под новый режим питания, поэтому выход должен быть постепенным, утверждает врач Елена Соломатина. В противном случае все может обернуться госпитализацией.
Медик рассказала, что количество ферментов, способных переваривать животную пищу, за время соблюдения поста сокращается. В Пасху люди начинают думать, что если это праздник, значит, все можно, и пускаются во все тяжкие. Хотя для организма это большой стресс.
"Может не справиться поджелудочная железа. Часто люди и уезжают в больницу именно с обострением. Может появиться интоксикация, вздутие, обострение – у кого уже есть заболевание", – говорит специалист.
Диетолог отметила, что также страдают сердечно-сосудистая и эндокринная системы, поскольку в организме все взаимосвязано.
Лучше всего в первый день позволить себе легкий животный белок. Например, творог, половина яйца. Дальше можно подключать сырники, запеканку, а уже на третий день курицу, индейку или рыбу.
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