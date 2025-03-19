Что категорически нельзя есть после Великого поста: иначе попадешь в больницу

Организм может испытать сильный стресс, если сразу накинуться на животную пищу

За время Великого поста организм успевает подстроиться под новый режим питания, поэтому выход должен быть постепенным, утверждает врач Елена Соломатина. В противном случае все может обернуться госпитализацией.

Медик рассказала, что количество ферментов, способных переваривать животную пищу, за время соблюдения поста сокращается. В Пасху люди начинают думать, что если это праздник, значит, все можно, и пускаются во все тяжкие. Хотя для организма это большой стресс.

"Может не справиться поджелудочная железа. Часто люди и уезжают в больницу именно с обострением. Может появиться интоксикация, вздутие, обострение – у кого уже есть заболевание", – говорит специалист.

Диетолог отметила, что также страдают сердечно-сосудистая и эндокринная системы, поскольку в организме все взаимосвязано.

Лучше всего в первый день позволить себе легкий животный белок. Например, творог, половина яйца. Дальше можно подключать сырники, запеканку, а уже на третий день курицу, индейку или рыбу.