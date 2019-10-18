Николай Колесов: КРЭТ и Новгородское отделение Союза машиностроителей примут участие в выполнении нацпроектов

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Генеральный директор АО "КРЭТ" (в составе Госкорпорации "Ростех") Николай Колесов принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России, посвященном реализации национальных проектов. В мероприятии под руководством генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова также приняли участие руководители крупнейших оборонно-промышленных холдингов и госкорпораций.
На заседании Сергей Чемезов отметил, что национальные проекты – важный показатель для бизнеса в части государственных приоритетов. Именно в них будут вложены значительные ресурсы в ближайшие пять лет, что, несомненно, создаст условия и для развития частной инициативы.
Отдельное внимание на заседании бюро Союзмаша было уделено повышению профессионального мастерства среди рабочих и инженерно-конструкторских кадров российского машиностроения, а также повышению привлекательности таких профессий среди молодежи.
Положительной оценки удостоилось АО "КРЭТ", выступающее организатором ежегодной премии им. В.А. Ревунова. Она присуждается молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области радиоэлектроники по разработке и производству новых и модернизации находящихся в эксплуатации сложных конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и производство принципиально новых изделий гражданского назначения.
"Развитие высоких технологий, появление принципиально других материалов приводят к тому, что техника становится более сложной. Она требует более высокий уровень качества подготовки конструкторов, технологов и рабочих, – заявил генеральный директор АО "КРЭТ", куратор Новгородского отделения Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Николай Александрович Колесов. – С другой стороны, для успешной конкуренции не только в мире, но и у себя дома мы должны быть первыми не только в оборонной, но и в гражданской промышленности. Поэтому со стороны предприятий Концерна и Новгородского отделения Союза машиностроителей России готовы принимать активное участие в реализации национальных проектов и повышения уровня диверсификации российской промышленности".
Концерн
Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в
радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и
комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и
военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств
государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия
Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и
системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входит более
65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных
заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников –
около 43 тыс. человек.
Госкорпорация "Ростех" – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 г. достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии "Ростеха", основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач "Ростеха" является внедрение нового технологического уклада и цифровизации российской экономики.
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