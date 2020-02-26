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"Гордость за профессию": определены победители "Серебряного Лучника"

"Гордость за профессию": определены победители "Серебряного Лучника"
Фото: Пресс-служба
В Москве в 23-й раз прошла церемония награждения Национальной премией в области развития общественных связей 

Победители "Серебряного Лучника" были названы и награждены 21 февраля на сцене исторического зала отеля "Метрополь".

Концепцией нынешней, 23-й, торжественной церемонии вручения Национальной премии "Серебряный Лучник", стали "Поправки к Конституции". Каждая номинация была посвящена определенной статье Основного закона, а участники – члены жюри и победители – могли предложить свои изменения к ней.

"Основное чувство – это гордость за профессию!" – заметила Екатерина Куманина, председатель жюри премии, открывая церемонию.

Лучшим проектом в номинации "Благотворительность" стал "Доброшрифт", SMETANA, РОСБАНК. Проект был создан для фонда "Подарок ангелу", с целью обратить внимание на положение детей, страдающих детским церебральным параличом. Каждую букву алфавита написал один из подопечных фонда. В Международный день ДЦП каждый желающий мог скачать шрифт на сайте проекта, познакомиться с историями юных подопечных фонда, авторов букв Доброшрифта, сделать пожертвование, купить футболку или худи с любой надписью.

А специальный приз Форума доноров в номинации "Благотворительность" вручен компании "Баерсдорф" за проект "Голосуй за свой каток!".

В номинации "Корпоративная социальная ответственность" победил Благотворительный фонд "Система" с проектом "Одиссея", посвященный созданию современных технологий для поиска пропавших людей. Более тысячи ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и волонтеров участвовали в этой масштабной работе.

"Премия "Серебряный Лучник" позволяет системно оценить и понять, в каком направлении развивается PR в России. И проекты нынешнего года позволили увидеть, что в стране реализуются КСО-проекты очень высокого уровня", – отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров, которая много лет выступает информационным партнером "Серебряного Лучника".

Авторская методика, с помощью которой можно исследовать фобии жителей России "Национальный индекс тревожностей. Чего боятся россияне?", созданная компанией КРОС на основе анализа данных СМИ и соцсетей, получила приз в номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".

Фото: Пресс-служба

В номинации "Маркетинговые коммуникации" победил "Высокогорный карнавал BoogelWoogel" креативного бюро "Энгиро". С 2016 г. это яркое мероприятие проходит на горнолыжном курорте "Роза Хутор". BoogelWoogel – это выставки, актуальный хэппенинг, пять дней карнавала, 12 фестивальных площадок и свыше 30 тысяч участников.

Учредителем и партнером номинации "Продвижение технологий будущего", которая существует уже более десяти лет, выступает АО "РВК". Председатель жюри, директор по стратегическим коммуникациям РВК Екатерина Куманина отметила: "РВК на протяжении многих лет поддерживает два проекта, направленных на популяризацию новейших технологий. Первый – конкурс журналистики Tech in Media, который объединяет сотни авторов, пишущих о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. Второй – поддержка номинации "Продвижение технологий будущего" в рамках премии "Серебряный Лучник", которая ежегодно отмечает самых профессиональных и талантливых коммуникаторов на фронтире науки и инноваций. Благодаря синергии этих двух проектов, мы с каждым годом видим все более качественные и яркие коммуникационные кейсы, которые приближают наше технологическое будущее".

В этом году в номинации "Продвижение технологий будущего" победил проект "Запуск "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайла" Группы Тинькофф.

 В номинации "Корпоративные коммуникации" награду взяли Коммуникационное агентство АГТ, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Коммуникационное агентство "ПР-освещение", АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" за 45-й чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. Национальный Медиахаб. Движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. В Казани участвовали 1354 молодых профессионала из 63 стран мира и регионов.

Коммуникационный проект "Первые, кто рядом - комплексная программа внутрикорпоративных коммуникаций, приуроченная к столетию московской службы скорой помощи" – победил в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа". Программа была разработана Департаментом здравоохранения Москвы. В рамках проекта проходили самые разные мероприятия: исследования, фестивали и концерты, конкурсы, выставки. В работу были вовлечены все сотрудники скорой помощи, других медицинских учреждений и служб Москвы, а также более половины москвичей.

В номинации "Международные коммуникации" лучшим стал "Турецкий поток" SPN Communications и South Stream Transport B.V. Проект был направлен на минимизацию негативного восприятия экспортного газопровода населением Турции. В рамках проекта прошел международный пресс-тур для 44 журналистов ведущих турецких СМИ в Новый Уренгой – "газовую" столицу России, где представители прессы из Турции смогли познакомиться с историей развития нефтегазовой отрасли, посетить газовое месторождение №16 за Полярным кругом, музей "Газпрома".

Фото: Пресс-служба

Призера в номинации "Лучшая работа о развитии общественных связей" не оказалось, однако жюри отметили издательский проект Исполнительной дирекции – это серия книг 1997 – 2019 гг. "50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". В серии вышло уже 11 томов.

­В номинации "Лучший проект развития и продвижения территорий" награду получил проект iKUMENA, агентство "Социальные Сети". Каждая экспедиция собирает летопись территории, куда выезжают участники – журналисты, медиаменеджеры, профессиональные путешественники. "Развитие и продвижение территорий – тема востребованная, она находится под пристальным вниманием. И из года в год все труднее встретить проекты, которые несут в себе принципиальную новизну, которые будут двигать вперед PR-индустрию", – пояснил член жюри премии "Серебряный Лучник", директор Департамента коммуникаций корпорации "Росэнергоатом" Андрей Тимонов.

Лучшим региональным проектом стал проект "Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение "умного" домофона" коммуникационного агентства "АГТ"-Сибирь.

Гран-при Национальной премии "Серебряный Лучник" удостоен Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!" Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Корпорации развития Краснодарского края. В краснодарском форуме принял участие по видеосвязи основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В сентябре возле офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Кликнув на QR-код, можно было попасть на домен welcomeelon.com, где был размещен видеоролик, посвященный основателю Tesla.Фотографией билборда начали активно делиться в соцсетях. В итоге благодаря такой креативной рекламной кампании о предстощем форуме узнали около 576 миллионов человек, а знаменитый бизнесмен и изобретатель поучаствовал в мероприятии. 

Премия "За культурный вклад" была вручена искусствоведу, куратору международных музейных выставочных проектов, кандидату искусствоведения, генеральному директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.

"Персоной года" признан российский журналист, телеведущий и общественный деятель, советник президента России и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фото: Пресс-служба

В рамках "Серебряного Лучника" была также разыграна награда в номинации "Мастер". Кандинатов в этой номинации с 2013 г. выдвигает Российская академия общественных связей (РАОС). В этом году в традиционном ток-шоу, своеобразном баттле сразились два лауреата этой номирации – советник по стратегическим коммуникациям Департамента образования и науки Москвы Кермен Манджиева и вице-президент РАСО, директор по коммуникациям АНО "Цифровая экономика" Олег Полетаев. Кандидатам на победу пришлось отвечать на острые вопросы ведущего и зрителей, а также посоревноваться в умении задавать непростые вопросы и давать неожиданные ответы. По итогам голосования победу одержал Олег Полетаев.

"Я думаю, что "Серебряный Лучник" в этом году не менее, а, может и более достойный, чем в предыдущие 22 года", – подчеркнул председатель Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник", председатель Совета директоров Коммуникационного агентства Р.И.М. Игорь Писарский.

О премии:

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.

Партнеры:

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Ассоциация-учредитель – РАСО

Ассоциация-партнер – АКОС

Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО РЖД

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" – АО РВК

Партнер номинации "Развитие и продвижение территорий" – Концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ"

Партнер номинации "Благотворительность" – Форум доноров

Партнер номинации "Мастер" – РАОС

Партнер церемонии – отель "Метрополь"

Официальный поставщик цветов и подарков – компания Cyber Florist

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications

Оператор региональных конкурсов – КГ АГТ

Организационный партнер – Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций:

АКМР, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABС Russia

Марина ЛЕПИНА

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