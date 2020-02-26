"Гордость за профессию": определены победители "Серебряного Лучника"
Победители "Серебряного Лучника" были названы и награждены 21 февраля на сцене исторического зала отеля "Метрополь".
Концепцией нынешней, 23-й, торжественной церемонии вручения Национальной премии "Серебряный Лучник", стали "Поправки к Конституции". Каждая номинация была посвящена определенной статье Основного закона, а участники – члены жюри и победители – могли предложить свои изменения к ней.
"Основное чувство – это гордость за профессию!" – заметила Екатерина Куманина, председатель жюри премии, открывая церемонию.
Лучшим проектом в номинации "Благотворительность" стал "Доброшрифт", SMETANA, РОСБАНК. Проект был создан для фонда "Подарок ангелу", с целью обратить внимание на положение детей, страдающих детским церебральным параличом. Каждую букву алфавита написал один из подопечных фонда. В Международный день ДЦП каждый желающий мог скачать шрифт на сайте проекта, познакомиться с историями юных подопечных фонда, авторов букв Доброшрифта, сделать пожертвование, купить футболку или худи с любой надписью.
А специальный приз Форума доноров в номинации "Благотворительность" вручен компании "Баерсдорф" за проект "Голосуй за свой каток!".
В номинации "Корпоративная социальная ответственность" победил Благотворительный фонд "Система" с проектом "Одиссея", посвященный созданию современных технологий для поиска пропавших людей. Более тысячи ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и волонтеров участвовали в этой масштабной работе.
"Премия "Серебряный Лучник" позволяет системно оценить и понять, в каком направлении развивается PR в России. И проекты нынешнего года позволили увидеть, что в стране реализуются КСО-проекты очень высокого уровня", – отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров, которая много лет выступает информационным партнером "Серебряного Лучника".
Авторская методика, с помощью которой можно исследовать фобии жителей России "Национальный индекс тревожностей. Чего боятся россияне?", созданная компанией КРОС на основе анализа данных СМИ и соцсетей, получила приз в номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".
В номинации "Маркетинговые коммуникации" победил "Высокогорный карнавал BoogelWoogel" креативного бюро "Энгиро". С 2016 г. это яркое мероприятие проходит на горнолыжном курорте "Роза Хутор". BoogelWoogel – это выставки, актуальный хэппенинг, пять дней карнавала, 12 фестивальных площадок и свыше 30 тысяч участников.
Учредителем и партнером номинации "Продвижение технологий будущего", которая существует уже более десяти лет, выступает АО "РВК". Председатель жюри, директор по стратегическим коммуникациям РВК Екатерина Куманина отметила: "РВК на протяжении многих лет поддерживает два проекта, направленных на популяризацию новейших технологий. Первый – конкурс журналистики Tech in Media, который объединяет сотни авторов, пишущих о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. Второй – поддержка номинации "Продвижение технологий будущего" в рамках премии "Серебряный Лучник", которая ежегодно отмечает самых профессиональных и талантливых коммуникаторов на фронтире науки и инноваций. Благодаря синергии этих двух проектов, мы с каждым годом видим все более качественные и яркие коммуникационные кейсы, которые приближают наше технологическое будущее".
В этом году в номинации "Продвижение технологий будущего" победил проект "Запуск "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайла" Группы Тинькофф.
В номинации "Корпоративные коммуникации" награду взяли Коммуникационное агентство АГТ, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Коммуникационное агентство "ПР-освещение", АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" за 45-й чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. Национальный Медиахаб. Движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. В Казани участвовали 1354 молодых профессионала из 63 стран мира и регионов.
Коммуникационный проект "Первые, кто рядом - комплексная программа внутрикорпоративных коммуникаций, приуроченная к столетию московской службы скорой помощи" – победил в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа". Программа была разработана Департаментом здравоохранения Москвы. В рамках проекта проходили самые разные мероприятия: исследования, фестивали и концерты, конкурсы, выставки. В работу были вовлечены все сотрудники скорой помощи, других медицинских учреждений и служб Москвы, а также более половины москвичей.
В номинации "Международные коммуникации" лучшим стал "Турецкий поток" SPN Communications и South Stream Transport B.V. Проект был направлен на минимизацию негативного восприятия экспортного газопровода населением Турции. В рамках проекта прошел международный пресс-тур для 44 журналистов ведущих турецких СМИ в Новый Уренгой – "газовую" столицу России, где представители прессы из Турции смогли познакомиться с историей развития нефтегазовой отрасли, посетить газовое месторождение №16 за Полярным кругом, музей "Газпрома".
Призера в номинации "Лучшая работа о развитии общественных связей" не оказалось, однако жюри отметили издательский проект Исполнительной дирекции – это серия книг 1997 – 2019 гг. "50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". В серии вышло уже 11 томов.
В номинации "Лучший проект развития и продвижения территорий" награду получил проект iKUMENA, агентство "Социальные Сети". Каждая экспедиция собирает летопись территории, куда выезжают участники – журналисты, медиаменеджеры, профессиональные путешественники. "Развитие и продвижение территорий – тема востребованная, она находится под пристальным вниманием. И из года в год все труднее встретить проекты, которые несут в себе принципиальную новизну, которые будут двигать вперед PR-индустрию", – пояснил член жюри премии "Серебряный Лучник", директор Департамента коммуникаций корпорации "Росэнергоатом" Андрей Тимонов.
Лучшим региональным проектом стал проект "Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение "умного" домофона" коммуникационного агентства "АГТ"-Сибирь.
Гран-при Национальной премии "Серебряный Лучник" удостоен Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!" Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Корпорации развития Краснодарского края. В краснодарском форуме принял участие по видеосвязи основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В сентябре возле офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Кликнув на QR-код, можно было попасть на домен welcomeelon.com, где был размещен видеоролик, посвященный основателю Tesla.Фотографией билборда начали активно делиться в соцсетях. В итоге благодаря такой креативной рекламной кампании о предстощем форуме узнали около 576 миллионов человек, а знаменитый бизнесмен и изобретатель поучаствовал в мероприятии.
Премия "За культурный вклад" была вручена искусствоведу, куратору международных музейных выставочных проектов, кандидату искусствоведения, генеральному директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.
"Персоной года" признан российский журналист, телеведущий и общественный деятель, советник президента России и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
В рамках "Серебряного Лучника" была также разыграна награда в номинации "Мастер". Кандинатов в этой номинации с 2013 г. выдвигает Российская академия общественных связей (РАОС). В этом году в традиционном ток-шоу, своеобразном баттле сразились два лауреата этой номирации – советник по стратегическим коммуникациям Департамента образования и науки Москвы Кермен Манджиева и вице-президент РАСО, директор по коммуникациям АНО "Цифровая экономика" Олег Полетаев. Кандидатам на победу пришлось отвечать на острые вопросы ведущего и зрителей, а также посоревноваться в умении задавать непростые вопросы и давать неожиданные ответы. По итогам голосования победу одержал Олег Полетаев.
"Я думаю, что "Серебряный Лучник" в этом году не менее, а, может и более достойный, чем в предыдущие 22 года", – подчеркнул председатель Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник", председатель Совета директоров Коммуникационного агентства Р.И.М. Игорь Писарский.
О премии:
Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.
Партнеры:
Генеральный информационный партнер – ТАСС
Ассоциация-учредитель – РАСО
Ассоциация-партнер – АКОС
Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО РЖД
Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" – АО РВК
Партнер номинации "Развитие и продвижение территорий" – Концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ"
Партнер номинации "Благотворительность" – Форум доноров
Партнер номинации "Мастер" – РАОС
Партнер церемонии – отель "Метрополь"
Официальный поставщик цветов и подарков – компания Cyber Florist
Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications
Оператор региональных конкурсов – КГ АГТ
Организационный партнер – Агентство Р.И.М.
При поддержке профессиональных ассоциаций:
АКМР, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABС Russia
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ