Благотворительный фонд «+7» подарил дом матери-одиночке семерых детей

Фонд приобрел новый благоустроенный дом для Дианы Рыжиковой — многодетной матери из Воронежской области, которая одна воспитывает семерых детей

Диана Рыжикова живет в селе Репьевка Воронежской области. В январе этого года она стала героиней материала одного из интернет-ресурсов под названием "Где-то под Воронежем. Исповедь больной раком матери семерых детей".



До февраля этого года Диана вместе с детьми жила в маленьком доме площадью 30 квадратных метров. Это жилье женщина купила на материнский капитал: найти более подходящий вариант за 450 тысяч рублей в Репьевке оказалось невозможно. Перед семьей стоял выбор – либо купить дом с двумя комнатами, но без водопровода, либо с водопроводом, но с меньшей площадью. Остановились на втором варианте.

По словам местных властей, Рыжиковы могли бы переехать в новое жилье по программе софинансирования, однако Диане в таком случае пришлось бы выплатить 30% от стоимости дома, а это около 300 тысяч рублей. Такая сумма для больной раком матери-одиночки, которая получает пособие в размере 20 тысяч рублей в месяц, слишком велика.

О своем онкологическом заболевании многодетная мать узнала, когда была беременна седьмым ребенком. Врачи предлагали сделать аборт по медицинским показаниям, но Рыжикова отказалась и, несмотря на огромный риск, родила сына – Богдана. Тогда же, в столь сложной ситуации, из семьи ушел муж Дианы.

"Встаю в семь утра, занимаюсь скотиной. Потом просыпаются дети. Убираешь, варишь, а вечером снова пора управляться с хозяйством, доить, поить козлят. Потом купаю детей, укладываю их спать. Уложишь – и уже 12 часов ночи. И так каждый день", – рассказывает женщина.

Благотворительный фонд "+7" не мог пройти мимо истории Дианы и приобрел для Рыжиковых новый благоустроенный дом, а также мебель, бытовую технику, электронику и подарки для ребят. Кроме того, благодаря фонду Диана начала противораковое лечение в одной из местных клиник.

"Для нас огромное счастье помогать таким людям, – сказал исполнительный директор организации Кирилл Тимофеев. – От нашего фонда и его основателя Тимофея Геннадьевича Кургина хотим передать вам этот подарок и сказать огромное спасибо. Вы проявили силу духа, не бросили семью в тяжелой ситуации. Эта история может стать примером для других людей, она вызывает огромную гордость и уважение".

Адресная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, является одним из главных направлений работы фонда "+7". Ранее фонд передал квартиру ветерану Великой Отечественной войны – 96-летней Марии Левиной. Также организация финансово поддерживает Алексея Романова — победителя "Минуты славы", пианиста, который родился без кистей рук. В прошлом году волонтеры из этой благотворительной ассоциации доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, а более 100 детей благодаря такому содействию отправились из Тулуна в оздоровительные летние лагеря.