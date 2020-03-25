Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Благотворительный фонд «+7» подарил дом матери-одиночке семерых детей

Благотворительный фонд «+7» подарил дом матери-одиночке семерых детей
Фонд приобрел новый благоустроенный дом для Дианы Рыжиковой — многодетной матери из Воронежской области, которая одна воспитывает семерых детей

Диана Рыжикова живет в селе Репьевка Воронежской области. В январе этого года она стала героиней материала одного из интернет-ресурсов под названием "Где-то под Воронежем. Исповедь больной раком матери семерых детей".

До февраля этого года Диана вместе с детьми жила в маленьком доме площадью 30 квадратных метров. Это жилье женщина купила на материнский капитал: найти более подходящий вариант за 450 тысяч рублей в Репьевке оказалось невозможно. Перед семьей стоял выбор – либо купить дом с двумя комнатами, но без водопровода, либо с водопроводом, но с меньшей площадью. Остановились на втором варианте.

По словам местных властей, Рыжиковы могли бы переехать в новое жилье по программе софинансирования, однако Диане в таком случае пришлось бы выплатить 30% от стоимости дома, а это около 300 тысяч рублей. Такая сумма для больной раком матери-одиночки, которая получает пособие в размере 20 тысяч рублей в месяц, слишком велика.

О своем онкологическом заболевании многодетная мать узнала, когда была беременна седьмым ребенком. Врачи предлагали сделать аборт по медицинским показаниям, но Рыжикова отказалась и, несмотря на огромный риск, родила сына – Богдана. Тогда же, в столь сложной ситуации, из семьи ушел муж Дианы.  

"Встаю в семь утра, занимаюсь скотиной. Потом просыпаются дети. Убираешь, варишь, а вечером снова пора управляться с хозяйством, доить, поить козлят. Потом купаю детей, укладываю их спать. Уложишь – и уже 12 часов ночи. И так каждый день", – рассказывает женщина.

Благотворительный фонд "+7" не мог пройти мимо истории Дианы и приобрел для Рыжиковых новый благоустроенный дом, а также мебель, бытовую технику, электронику и подарки для ребят. Кроме того, благодаря фонду Диана начала противораковое лечение в одной из местных клиник.

"Для нас огромное счастье помогать таким людям, – сказал исполнительный директор организации Кирилл Тимофеев. – От нашего фонда и его основателя Тимофея Геннадьевича Кургина хотим передать вам этот подарок и сказать огромное спасибо. Вы проявили силу духа, не бросили семью в тяжелой ситуации. Эта история может стать примером для других людей, она вызывает огромную гордость и уважение".

Адресная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, является одним из главных направлений работы фонда "+7". Ранее фонд передал квартиру ветерану Великой Отечественной войны – 96-летней Марии Левиной. Также организация финансово поддерживает Алексея Романова — победителя "Минуты славы", пианиста, который родился без кистей рук. В прошлом году волонтеры из этой благотворительной ассоциации доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, а более 100 детей благодаря такому содействию отправились из Тулуна в оздоровительные летние лагеря.

Анна СОРОКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей