В Москве стартовал V международный фестиваль «Абстракция без границ»

Свои работы представили художники из 18 стран

Художники из 18 стран мира представили свои работы в стиле абстракционизма на V ежегодном международном фестивале "Абстракция без границ", открытие которого состоялось 15 августа на площадке Дворца культуры Российского университета транспорта.

"Более 100 работ на тему транспорта, образования и современного искусства появилось в Доме художников, расположенного на территории Дворца культуры нашего университета. В этом году картины и инсталляции художников из 18 стран мира - России, Италии, Франции, Германии, США, Чехии, Турции, Японии, Израиля, Южной Кореи, Испании, Мексики, Омана, Румынии, Болгарии, Канады, Швеции и Армении – представлены в рамках V ежегодного международного фестиваля "Абстракция без границ", – рассказал проректор Михаил Клёнов.

В пресс-службе транспортного вуза отметили, что художники, которые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире не смогли приехать на открытие, направили только свои работы.



"По итогам фестиваля "Абстракция без границ" будет выпущен бюллетень с обзорами событий, аналитикой и избранными работами художников", – добавил проректор Михаил Клёнов.

Открывали фестиваль куратор фестиваля Давид Ру и искусствовед Юрий Ланглебен. В день открытия выставки для всех посетителей состоялся перформанс – художники под музыку представили новую картину в стиле абстракционизма.

"Выставка продлится до 31 августа, вход для всех посетителей свободный", – добавил проректор транспортного университета Михаил Клёнов.

Организаторы мероприятия обращают внимание на необходимость использования индивидуальных средств защиты при посещении выставки.