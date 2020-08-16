В Москве стартовал V международный фестиваль «Абстракция без границ»

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Художники из 18 стран мира представили свои работы в стиле абстракционизма на V ежегодном международном фестивале "Абстракция без границ", открытие которого состоялось 15 августа на площадке Дворца культуры Российского университета транспорта.
"Более 100 работ на тему транспорта, образования и современного искусства появилось в Доме художников, расположенного на территории Дворца культуры нашего университета. В этом году картины и инсталляции художников из 18 стран мира - России, Италии, Франции, Германии, США, Чехии, Турции, Японии, Израиля, Южной Кореи, Испании, Мексики, Омана, Румынии, Болгарии, Канады, Швеции и Армении – представлены в рамках V ежегодного международного фестиваля "Абстракция без границ", – рассказал проректор Михаил Клёнов.
В пресс-службе транспортного вуза отметили, что художники, которые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире не смогли приехать на открытие, направили только свои работы.
"По итогам фестиваля "Абстракция без границ" будет выпущен бюллетень с обзорами событий, аналитикой и избранными работами художников", – добавил проректор Михаил Клёнов.
Открывали фестиваль куратор фестиваля Давид Ру и искусствовед Юрий Ланглебен. В день открытия выставки для всех посетителей состоялся перформанс – художники под музыку представили новую картину в стиле абстракционизма.
"Выставка продлится до 31 августа, вход для всех посетителей свободный", – добавил проректор транспортного университета Михаил Клёнов.
Организаторы мероприятия обращают внимание на необходимость использования индивидуальных средств защиты при посещении выставки.
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