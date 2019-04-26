Любовник уйдет от бывшей Джигарханяна после скандала

В этом году певец расстанется с пианисткой навсегда

Отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончатся. То, что сейчас между ними происходит, можно назвать лишь пиаром и гулянками, заявила таролог и потомственная ведунья Саона.

Все это, конечно, делается ради славы и денег. Причем слава эта весьма сомнительная, и дальше в жизни певцу она будет только мешать, отметила ясновидящая.

И добавила, что роман Прохора с бывшей женой известного актера Армена Джигарханяна закончится скандалом и громкими разборками уже в этом году. В конце отношений он сам расскажет обо всем, даже о том, зачем это ему было нужно, и поставит жирную точку.

Каждый из них получит то, что хотел, и дальше они пойдут по жизни врозь, никогда не вспоминая друг друга. Отношения сойдут на нет, и инициатива будет исходить от Шаляпина, заявила таролог.

Артист закрутит роман с девушкой моложе его. Это будет блондинка с длинными волосами. Их отношения, по словам ведуньи, он особо не станет ни скрывать, ни выпячивать.

В этот раз Прохор будет настроен на семью и свадьбу. Не исключена возможность, что красавчик наконец женится и, как показали карты, у него родится ребенок, сообщила таролог.

Безусловно, ему пора уже изменить образ жизни и обзавестись семьей. Да он и сам это понимает. А Цымбалюк-Романовская, Копенкина и Калашникова уже должны уйти в прошлое и больше не возвращаться, подвела итог Саона.

