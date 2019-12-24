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На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус

Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Звезда фильма "Текст" обнажила тело после скандала

Кристина Асмус стала известна зрителям после съемок в сериале "Интерны", вторая волна популярности пришла к блондинке после выхода на экраны фильма "Текст". Зрители, посмотревшие картину, уверены, что актриса и Иван Янковский занимались сексом на камеру, а не просто изображали его.

После скандальной постельной сцены критики не оставляли в покое ни саму Асмус, ни ее мужа. Гарик Харламов и актриса получали сотни злобных сообщений. Однако некоторые пользователи вставали на защиту знаменитости. По их мнению, артистам просто завидуют.

Позавидовать действительно есть чему – в 31 год Кристина Асмус выглядит гораздо моложе своих лет и обладает стройной фигурой, которую не раз демонстрировала на фото.

Например, на отдыхе актриса фильма "Текст" сначала показала свое тело в закрытом купальнике, а затем раскрепостилась и сняла ягодицы сзади в трусах.

Одно из любимых мест для фото у Кристины – это кровать. На ней она позировала в белом кружевном белье и хвасталась стройными ногами в обтягивающем боди.

Не менее пикантные снимки жена Гарика Харламова делает в ванной. На одном из снимков знаменитость в купальнике поливает себя водой, при этом можно рассмотреть ее бюст сверху.

Увидеть обнаженное тело Асмус можно не только на отдыхе. Для одного из мероприятий она выбрала сверкающее платье с глубоким вырезом. Грудь актрисы оказалась на виду у всех.

Недавно Кристина Асмус позировала перед камерой в "голом" платье.

Дарья ПЕТРОВА

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