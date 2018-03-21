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Советский хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой. Пресс-служба клуба "Легенды хоккея" сообщила о смерти прославленного спортсмена во вторник, 20 марта. Юрию Григорьевичу было 72 года.
По сообщению Telegram-канала Mash, в результате тяжелой болезни у Шаталова отказали ноги. Спортсмен не оставил предсмертной записки.
Шаталов в составе сборной СССР был чемпионом мира и участвовал в Суперсериях между командами СССР и Канады.
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