В СМИ появилась новая информация об ушедшем из жизни чемпионе

Советский хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой. Пресс-служба клуба "Легенды хоккея" сообщила о смерти прославленного спортсмена во вторник, 20 марта. Юрию Григорьевичу было 72 года.

По сообщению Telegram-канала Mash, в результате тяжелой болезни у Шаталова отказали ноги. Спортсмен не оставил предсмертной записки.

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Шаталов в составе сборной СССР был чемпионом мира и участвовал в Суперсериях между командами СССР и Канады.