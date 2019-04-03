Российскими асами восхищаются даже в США

"Русские витязи" произвели фурор в Малайзии

Шоу "Русских витязей" в Малайзии на выставке LIMA-2019 произвело настоящий фурор на Западе. Журнал The National Interest назвал его одним из самых технически сложных выступлений за последние годы.

Сначала четверка "витязей" синхронно выполнила Петлю Нестерова. Затем два истребителя показали "зеркальное отражение": один из самолетов летел как обычно, другой перевернутым, словно представляя его отражение.

Очень эффектно выглядел "трюк падающего листа", когда истребитель на выходе из мертвой петли начинает вращаться в горизонтальной плоскости.

Наконец Су-30СМ выполнили "перекрестную" бочку, пролетев на небольшом расстоянии друг от друга. Все эти трюки "Русские витязи" делали и раньше, однако редко они выполнялись в рамках одного полета. Насколько это опасно, можно судить, освежив в памяти столкновение двух МиГ-29 на авиабазе "Фэйрфорд" во время шоу в 1993 году. Один из МиГов тогда на скорости 400 км/ч буквально отрезал кабину своего боевого товарища. К счастью, оба летчика катапультировались и не пострадали (на видео с 04:09)

На LIMA-2019 русские доминировали в небе. Сначала выступали "Русские витязи", затем Су-30МКМ ВВС Малайзии и Як-130. Но главная ответственность была именно на "витязях". В очередной раз они должны были доказать иностранным покупателям, что самолеты Сухого не только не уступают, но и превосходят американские истребители в маневренности.

Три года назад летчики пересели с Су-27 на Су-30СМ. По мнению NI, это как сменить "Фольксваген" на "Мерседес". Первый "Фланкер" действительно устарел, на Су-30СМ установлена более современная авионика, усовершенствованная система вооружения.

Несмотря на мирный характер работы летчиков, то, что они делают, крайне опасно. В 2009 г. на тренировке из-за столкновения погиб капитан "витязей" Игорь Ткаченко. Выполнять трюки на таком близком расстоянии, находясь в кабине сверхзвукового истребителя, это все равно что "дергать смерть за усы", потому что каждая ошибка чревата катастрофой, и не факт, что катапультирование спасет жизнь.