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Немцы научились "халтуре" в СССР

Фото: commons.wikimedia.org
Сотни тысяч пленных погнали на стройки

После окончания войны было несколько запретных тем, которых не стоило касаться. Одной из таких были пленные немцы, которых в 1945 прогнали по праздничной Москве, по которой они хотели пройти победным маршем. По разным данным, в СССР после окончания войны находилось от 2,4 млн до 3,5 млн немецких военнопленных. Считали пленных тогда плохо, да и вдобавок немцы часто называли другие национальности, нередко представляясь австрийцами. Итальянцы, хорваты и румыны вообще пользовались определенного рода привилегиями.

Все пленные строили разрушенные города. Широко известна фраза Молотова о том, что ни один немец не уедет из СССР, пока не будет заново отстроен Сталинград. А город был полностью разрушен, западные страны даже предлагали оставить все как есть, чтобы сохранить его как памятник этим страшным событиям.

Фото: Репродукция Валерия Христофорова ( ИТАР-ТАСС)Жизнь немцев чем-то напоминала жизнь заключенных в лагерях. Циркуляр НКВД с 1942 года предписал немцам выдавать денежное довольствие в размере 7 рублей рядовым, 10 – офицерам, 15 – полковникам, 30 – генералам. Пленные могли получать письма из дома.

Суточный паек включал 600-700 г хлеба, 100 г рыбы, 100 г крупы, 500 г овощей и картофеля, 20 г сахара, 30 г соли. Во время войны редко немцы получали такой паек и нередко голодали, так как продуктов не хватало. На разносчиков пищи для немцев нападали, после чего в ним начали приставлять охрану.

Воспоминания у немцев разные. Немецкий борт-радист бомбардировщика Хе-111 Клаус Фритцше писал в мемуарах, что в лагере под Астраханью по утрам давали полкило каши из разных круп и 200 г хлеба, в обед 3 блюда: литр супа с бараниной или рыбой, полкило каши и хлеб и компот из сухофруктов. Однако затем его перевели в Красноармейск на кипяток и селедку, где он похудел на 26 кг. Во время войны много пленных немцев погибло от голода.

Фото: Валерий Христофоров/Фотохроника ТАССВ январе 1945 года под Минском произошло восстание немецких военнопленных. Недовольные плохим питанием, они взяли в заложники охрану и забаррикадировали барак. Переговоры ничем не окончились, и барак расстреляли из орудий. Более 100 человек были уничтожены.

Но после 1945 года жизнь пленных наладилась, если так можно сказать. Немцы работали на стройках, в коммунальном хозяйстве, и как вспоминают современники, делали свою работу по-немецки хорошо. Вчерашние гитлеровцы строили малоэтажные дома, в основном и использованием деревянных конструкций, например, такие можно найти в подмосковном Красногорске, в них до сих пор живут люди.

В СССР немцы учили русский язык, приспосабливались к новой жизни, но конечно, мечтали вернуться на родину и нередко пытались убежать. С 1943 по 1948 годы из советских лагерей убежали более 11 тыс. немцев. Почти всех поймали. Перебраться в Германию им было крайне сложно. По репатриацию попадали далеко не все – В 1945 году в Германию было отправлено 1 015 749 человек, но это были, в основном, больные люди. Остальных отправляли на стройку, и их путь домой был очень долог.

Александр ИЛЬИН
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