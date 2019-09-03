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США уже "завоевывали" Россию

США уже
Фото: wikipedia.org
Как и французов, американцев "побил" мороз и партизаны

В последнее время США в российской прессе уверенно изображают как главного противника нашей страны в предстоящей "битве за Арктику". Пока Москва доминирует с мощным ледокольным флотом, однако и американцы догоняют – подбираются все ближе и ближе к русскому северу.

Можно воспринимать это как пропаганду, а можно и как реальную угрозу, но факт остается фактом: американцы действительно высаживались в России, и было это в 1918 году.

По данным The National Interest, по крайне мере 13 тысяч американских солдат отчаянно бились с большевиками. "Википедия" дает даже большие цифры: до 6 тысяч на Севере и до 9 тысяч в Сибири.

По одной из версий, США не столько старались справиться с красными, сколько пытались не дать японцам захватить Сибирь. Кроме того, американский президент Вудро Вильсон хотел создать скрытый противовес Франции и Англии, которых также интересовали российские богатства.

Официальной целью интервентов было, разумеется, желание спасти Россию от раздела и гибели, которую сулила ей Германия. Как известно, Ленин заключил Брестский мир, который многие справедливо считали позорным.

Фото: wikipedia.org

Был и еще один повод. Во время Первой мировой войны страны Антанты отправили в Россию немало вооружений через порты Мурманск и Архангельск. Перед интервентами поставили еще одну задачу – сделать так, чтобы оружие и боеприпасы не попали в руки Красной армии. Ну, а если бы они заодно помогли белым победить коммунистов, было бы вообще замечательно. Так считали в Вашингтоне, хотя, конечно, не все.

Американский консул в Архангельске пытался убедить Вильсона, что белые проиграют, однако президент был непоколебим. В итоге две отдельные группировки были отправлены в Россию – в Сибирь и на Север.

Интересно, что американцам из 339-го полка, сформированного в Мичигане, выдали русские "мосинки", так как патронов к ним было больше всего.

Когда в августе интервенты прибыли в Архангельск, красные уже частично растащили склад союзников. Авангарду британских войск при поддержке USS Olympia удалось потеснить "пролетариев", и вскоре союзные войска начали масштабное наступление.

Оно продолжалось шесть недель. Подразделения Красной армии были отброшены к реке Двина и Вологде. Американцев отправили охранять опорные пункты вдоль железной дороги, которая вела в Мурманск.

Среди союзников было не все гладко. Военным США не нравились аристократические замашки британцев, поэтому они лучше ладили с французами и особенно с канадскими артиллеристами. Белых и мирных жителей интервенты воспринимали как людей, которые могут перейти от одних к другим, поэтому полностью не доверяли. Белые офицеры также с недоверием относились к интервентам, так как воспринимали их как чужих на своей земле.

Окончательно моральный дух интервентов упал в ноябре 1918 г., когда было заключено перемирие с немцами. Сразу возникли вопросы, почему жители Мичигана сражаются с коммунистами где-то в российской глуши. По американским данным, полк потерял свыше 400 человек. Некоторое погибли на поле боя, другие замерзли в 30-градусные морозы. Застывала даже жидкость для охлаждения пулеметов. Параллельно красные забрасывали американцев листовками с тем же самым вопросом – что они здесь забыли. Американские солдаты начали писать письма в Белый дом с просьбой отправить их домой.

Фото: wikipedia.org

11 ноября 2,5 тысячи красных при поддержке канонерских лодок атаковали американцев у деревни Тулгас в Архангельской области. Затем в январе 1919 г. 3 тысячи большевиков напали на тысячу белых, вместе с котоыми не повезло оказаться 200 американским пехотинцам.

Одновременно американцы действовали во Владивостоке, где находилось якобы 600 тыс. тонн военной техники и вооружений. Вильсон собирался еще помочь Чехословацкому корпусу, однако те уже двинулись на Запад и планировали даже захватить Казань.

Пехотинцы США должны были обеспечить безопасность Транссибирской магистрали, чтобы чехи могли уйти из России в случае необходимости.

В конце концов американцев замучили партизаны и казаки, которым не по душе была власть интервентов. С наступлением зимы красные погнали чехов, и американцы снова оказались с проигравшими. В результате большевиков позже пришлось признать.

Александр ИЛЬИН
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