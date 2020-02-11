Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США признали свое слабое место в войне с Россией

США признали свое слабое место в войне с Россией
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пентагон потратит миллиарды на то, чтобы спастись от ракет

США с большим трудом смогут противостоять в войне России и Китаю из-за огромных логистических проблем. Ракетные комплексы Москвы и Пекина ставят под сомнение эффективность аэродромов НАТО, которые могут быстро уничтожить в начале конфликта.

Об этом заявил командующий Тихоокеанскими ВВС Брайн Киллоу в интервью Defense News. По его словам, особенно тяжелая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"У нас нет эффективной железнодорожной сети и автодорог, которые используют европейцы. Поэтому нам нужно меняться, становится более мобильными", – подчеркнул генерал-майор.

Одной из главных проблем он назвал вес и количество оборудования для обслуживания самолетов. Сейчас все это находится на уровне 60-х годов, однако в ближайшее время в ВВС США будет представлена абсолютно новая концепция.

Оборудование сделают легче, а для его переноски планируют использовать даже экзоскелеты, надо которыми, к слову, работают и в России. Но больше всего военных США беспокоит активность России и Китая, которые постоянно совершенствуют свои ракетные комплексы и ЗРК.

В Пентагоне считают, что если находиться на "насиженных местах", то есть базах, русские и китайцы нанесут сокрушительный удар. Поэтому в будущем авиабазы планируется сделать максимально мобильными, как ракетные комплексы. Правда, это займет минимум десяток лет.

Ранее в США сообщили об успехах в управлении беспилотными истребителями, а также работе над беспилотниками с искусственным интеллектом, которые будут действовать в одной связке с человеком.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей