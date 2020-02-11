Пентагон потратит миллиарды на то, чтобы спастись от ракет

США с большим трудом смогут противостоять в войне России и Китаю из-за огромных логистических проблем. Ракетные комплексы Москвы и Пекина ставят под сомнение эффективность аэродромов НАТО, которые могут быстро уничтожить в начале конфликта.

Об этом заявил командующий Тихоокеанскими ВВС Брайн Киллоу в интервью Defense News. По его словам, особенно тяжелая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"У нас нет эффективной железнодорожной сети и автодорог, которые используют европейцы. Поэтому нам нужно меняться, становится более мобильными", – подчеркнул генерал-майор.

Одной из главных проблем он назвал вес и количество оборудования для обслуживания самолетов. Сейчас все это находится на уровне 60-х годов, однако в ближайшее время в ВВС США будет представлена абсолютно новая концепция.

Оборудование сделают легче, а для его переноски планируют использовать даже экзоскелеты, надо которыми, к слову, работают и в России. Но больше всего военных США беспокоит активность России и Китая, которые постоянно совершенствуют свои ракетные комплексы и ЗРК.

В Пентагоне считают, что если находиться на "насиженных местах", то есть базах, русские и китайцы нанесут сокрушительный удар. Поэтому в будущем авиабазы планируется сделать максимально мобильными, как ракетные комплексы. Правда, это займет минимум десяток лет.

Ранее в США сообщили об успехах в управлении беспилотными истребителями, а также работе над беспилотниками с искусственным интеллектом, которые будут действовать в одной связке с человеком.