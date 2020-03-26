Москвичам напомнили о важных покупках

С 28 марта по 5 апреля в столице закроются все магазины, кафе и рестораны из-за пандемии COVID-19. Жители Москвы смогут попасть в аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Об этом сообщается в указе мэра Москвы.

К необходимым товарам в период распространения китайского коронавируса отнесли санитарные маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, различные виды мыла. Все они помогут предотвратить заражение инфекцией через поверхности.

Антисептики, салфетки и маски надо всегда иметь с собой вне дома.

В список вошли предметы личной гигиены, включая зубные щетки, туалетную бумагу. Детские товары также включили в перечень необходимых: родителям стоит закупиться подгузниками, кремами и шампунями для ребенка, бутылочками для кормления и сосками.

Их также нужно постоянно дезинфицировать для предупреждения COVID-19.

Автомобилистам советуют запастись бензином и дизельным топливом, которые также названы товарами первой необходимости.

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