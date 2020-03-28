Жители столицы игнорируют рекомендации по защите от коронавируса

Всемирная организация здравохранения (ВОЗ) накинулась на москвичей и гостей города. Они не соблюдают правила карантина, который ввели, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович упрекнула ителей мегаполиса в том, что они держаться за руки, гуляют группами по несколько человек и даже не соблюдают дистанцию в два метра.

"Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги – и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так", – посетовала представитель организации, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. ну почти".

Специалист добавила, что элементарные меры предосторожности соблюдать не обходимо, а лучшек сдать тест на коронавирус и разобраться, заражаены вы или нет.

Напомним, что в настоящий момент в России от китайской инфекции страдает более 1200 человек. В Москве за последние сутки зафиксировано 114 случаев заболевания.