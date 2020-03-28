Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

ВОЗ накинулась на безответственных москвичей

продолжениеМоквичам перечислили условия проведения свадеб
Жители столицы игнорируют рекомендации по защите от коронавируса

Всемирная организация здравохранения (ВОЗ) накинулась на москвичей и гостей города. Они не соблюдают правила карантина, который ввели, чтобы предотвратить распространение COVID-19. 

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович упрекнула ителей мегаполиса в том, что они держаться за руки, гуляют группами по несколько человек и даже не соблюдают дистанцию в два метра. 

"Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги – и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так", – посетовала представитель организации, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. ну почти". 

Специалист добавила, что элементарные меры предосторожности соблюдать не обходимо, а лучшек сдать тест на коронавирус и разобраться, заражаены вы или нет. 

Напомним, что в настоящий момент в России от китайской инфекции страдает более 1200 человек. В Москве за последние сутки зафиксировано 114 случаев заболевания. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
В России всего 20 % заразились COVID-19 внутри страны, все остальные привезли вирус из-за границы. Так что количество заражённых будет увеличиваться по мере возвращения наших турыстов, а их ещё прибудет тысяч 40-50.
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей