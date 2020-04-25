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Максимальное число заболевших COVID-19 обнаружено в Крыму с начала эпидемии

Под наблюдением врачей на полуострове находится больше 1000 человек

За последние сутки в Крыму зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество за период эпидемии. 

 "Это говорит о том, что вирус не дремлет, пик не пройден", – заявил глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове. 

На своей странице "ВКонтаке" чиновник уточнил, что всего в Крыму зафиксировано 67 случаев заражения. 

Напомним, что под медицинским наблюдением в Крыму находится 1029 граждан. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало последние новости о коронавирусе на 25 апреля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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