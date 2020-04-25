Под наблюдением врачей на полуострове находится больше 1000 человек

За последние сутки в Крыму зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество за период эпидемии.

"Это говорит о том, что вирус не дремлет, пик не пройден", – заявил глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове.

На своей странице "ВКонтаке" чиновник уточнил, что всего в Крыму зафиксировано 67 случаев заражения.

Напомним, что под медицинским наблюдением в Крыму находится 1029 граждан.

Ранее "Утро.ру" опубликовало последние новости о коронавирусе на 25 апреля.