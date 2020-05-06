Ученый был близок к важному открытию о COVID-19

Китайского профессора Бина Лю, который изучал коронавирус, застрелили в собственном доме в США. Предполагаемого убийцу профессора также нашли мертвым рядом с местом трагедии. Об этом сообщила местная полиция.

Микробиолог Бин Лю работал в университете Питтсбурга и занимался исследованием клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19, и принципы дальнейших осложнений. По словам коллег профессора, перед смертью 37-летний ученый стоял на пороге важного открытия, пишет People.

Исследователя нашли мертвым у себя дома 2 мая с множеством огнестрельных ранений. Обстоятельства смерти выглядели загадочно, поэтому полиция предположила, что трагедия на самом деле – инсценировка. Позже недалеко от дома профессора нашли застреленного в машине мужчину, который, вероятно, и совершил преступление.

Следователи предполагают, что Лю убил его знакомый. По их мнению, китайское происхождение микробиолога к происшествию отношения не имеет.

Ранее при загадочных обстоятельствах пропали китайские журналисты, которые открыли правду о коронавирусе.