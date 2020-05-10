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Из-за аномальной жары в России может увеличиться число заражений коронавирусом

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Такой прогноз сделал вирусолог

Резкое потепление, вероятно, спровоцирует рост количества заболевших COVID-19, предположил профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. Однако виновата вовсе не погода, а дисциплина россиян. Вернее, ее отсутствие у ряда граждан.

Щелканов считает, что хорошая погода подтолкнет некоторых россиян к нарушению режима самоизоляции. Это и может вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом, отметил он в эфире радио  "Говорит Москва".

"сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск", – заявил эксперт.

Ранее такая ситуация сложилась в Омской области. Из-за жары там резко увеличилось число заражений.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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