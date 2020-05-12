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На Украине разгорелся скандал вокруг Зеленского из-за коронавируса

На Украине разгорелся скандал вокруг Зеленского из-за коронавируса
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной намерены засудить бывших и действующих представителей власти за бездействие во время эпидемии

В окружной административный суд Киева подан иск в отношении Госсовета КНР и целого ряда украинских должностных лиц и депутатов из-за неисполнения ими своих прямых обязанностей при распространении коронавируса в стране. Об этом сообщает во вторник, 12 мая, пресс-служба столичного админсуда.

В качестве ответчиков, кроме государственного совета Китая, значатся офис президента Незалежной, украинский кабмин, министерство соцполитики, СБУ, Генпрокуратура, бывший премьер-министр соборной Алексей Гончарук, уже экс-министры задравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец и еще 48 депутатов Верховной рады, а именно – члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Общественная организация, название которой не раскрывается, выступающая истцом, "просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", говорится в сообщении.

Украинцы в иске предъявили девять требований, в том числе обязать Пекин выплатить истцам все ражданско-правовые убытки и реституции. Кроме того, местные власти должны разработать и внедрить государственные санитарно-эпидемиологические программы

Иск содержит девять требований, среди которых – обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать кабмин Украины разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, а Минздрав должен обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных препаратов и экспертизы материалов клинических испытаний для предотвращения развития в стране COVID-19.

Суд в настоящий момент решает вопрос о принятии иска к рассмотрению.

Между тем, с сегодняшнего дня в Киеве ослабили режим карантина. Теперь жители и гости украинской столицы могут гулять в парках и пользоваться услугами салонов красоты и ресторанов. В общепите столики должны находиться в 1,5 м друг от друга, за каждым могут сидеть не более двух посетителей. Судя по видеокадрам, опубликованным на странице RT в телеграм-канале, киевляне не всегда соблюдают правила послабления.

По последним данным, на Украине общее количество выявленных случаев инфекции составляет 16023, умерли 425 пациентов, выздоровели 3 373 человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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