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Крымские ученые: вероятность заражения вирусом на пляже низкая

Возбудитель COVID-19 в морской воде неактивен

Специалисты из Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН сообщили, что физико-химические и микробиологические процессы препятствуют передаче инфекции в процессе купания.

Ученые заявили, что распространение коронавируса между населенными пунктами на побережье невозможно. Выводы сделаны на основании уже существующих исследований семейства коронавирусов, пишет "Интерфакс".

Кроме того, инфекционную активность снижает высокая температура воды. В купальный сезон это обычно больше +24°C. Однако полностью исключать риск заражения нельзя: хотя морская вода препятствует распространению COVID-19, большое скопление людей на пляже грозит новой вспышкой инфекции.

Анна ШУЛЕПОВА

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