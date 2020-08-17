Турецкие власти не в силах сдержать эпидемию коронавируса

Турецкие власти не в силах сдержать эпидемию коронавируса
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Эксперты считают, что в стране может произойти новая серьезная вспышка инфекции

Ситуация с COVID-19 в Турции ухудшается. По данным экспертов турецкой торакальной ассоциации, власти страны теряют контроль над эпидемией. Эпидемиологические меры правительства не работают, количество заразившихся увеличивается.

На сайте ассоциации опубликовано заявление о ситуации с коронавирусом в Турции. Эксперты считают, что в стране может произойти новая серьезная вспышка коронавирусной инфекции.

"Мы обеспокоены тем, что контроль над пандемией теряется и кажется, что мы стремительно приближаемся ко второй волне",

– считают специалисты.

Они также уверены, что официальная статистика по количеству инфицированных не соответствует действительности, так как ПЦР-тесты выявляют лишь 40% заразившихся. Между тем турецкие власти не принимают необходимых мер, что только усугубляет и без того опасную ситуацию.

Фото: Xinhua/www.globallookpress.com

Больниц для коронавирусных больных стало меньше. А людей просят лишний раз не проходить тест на COVID-19, если у них нет симптомов. Это касается даже тех, кто контактировал с зараженными.

Послабление коснулось и социальной дистанции – людей не призывают ее соблюдать. В стране разрешено проводить свадьбы и другие мероприятия. Туристов на коронавирус тоже не проверяют и не просят сделать тест перед отъездом.

"Число пациентов увеличилось в июне и июле, однако, поскольку критерии госпитализации пациентов изменились, это увеличение не было отражено в статистике Минздрава",

– отметили эксперты.

Некоторые политики Турции также возмутились тем, что власти страны скрывают информацию о распространении коронавируса и количестве заразившихся. Об этом заявили в Народно-демократической партии (НДП).

Полина ИВАНОВА

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