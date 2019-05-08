"Дозор" выходит из сумрака на большую сцену

Иллюзионное шоу мирового уровня можно увидеть в Крокус Сити Холле. Премьера - 30 мая

В преддверии выхода седьмой книги из серии бестселлеров о "Дозоре" магия оживет сначала в Москве, а затем в крупных городах страны. Все благодаря новому иллюзионному шоу мирового уровня "Дозор". Его премьера состоится 30 мая в Крокус Сити Холле. Билетов уже нет. Зато еще остались на следующие дни.

Шоу закончится 9 июня. Но лишь в столице. Волшебники, среди которых популярный иллюзионист и ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов, объедут весь мир. Он будет Хранителем Договора. Темных снова возглавит полюбившийся зрителям Виктор Вержбицкий, который сыграет Завулона. Владимир Меньшов исполнит роль Гесера. Константин Хабенский расскажет новую историю, которую сочинил автор всех "Дозоров" Сергей Лукьяненко.

В интервью "Утро.ру" он приоткрыл завесу тайны, поведав, увидят ли зрители Антона Городецкого, чем будет оправдано громкое заявление названий "Иллюзионное шоу мирового уровня" и TRUE MAGIC SHOW.

Не могу не спросить о том, как зародилась идея шоу. Кому она пришла в голову? Это желание напомнить зрителям об истории начала 2000-х?

Сергей Лукьяненко: "Дозор", помимо моих 6 книг и целого ряда книг других авторов, которые в этом жанре аккуратно работают с моего разрешения, было много других любопытных попыток как-то куда-то это все перенести. Был проект австрийско-финского, как это смешно не звучит, мюзикла. Была уже работа композиторов определенная, но проект в итоге все-таки затормозился. Были проекты зарубежных экранизаций. И проект мультсериала. В итоге что-то частично было сделано. Но все это так или иначе в какой-то момент останавливалось, что, конечно, очень обидно, поскольку у этой истории большой потенциал, что как раз все эти попытки и показывают. Когда на меня вышел Максим Оганесян как продюсер и организатор многих шоу с предложением попробовать перенести все это волшебство, всю магию "Дозоров" на сцену. Так, чтобы зрители, растерянно открыв рот, спросили сами себя: "Это что? Это фокусы?". Когда он пришел с таким предложением и сказал, что мы можем на сцене в нескольких метрах от людей творить чудеса, я не смог отказаться. По-моему, это очень интересно, когда история и герои проходят большой круг: он начинается в книжках, продолжается в кино, а потом внезапно возвращаются к зрителю, прямо перед его лицом.

Ваша роль в данном шоу?

Сергей Лукьяненко: Я выступил и как человек, которому принадлежат авторские права, и как сценарист. У меня есть небольшая команда, с которой мы периодически работаем над сценариями. И отчасти выступаю как продюсер этого мероприятия.

В афише данное зрелище заявлено как TRUE MAGIC SHOW, то есть реалистичное. Как магию сделать правдивой?

Сергей Лукьяненко: Я бы сказал, реалистичное шоу, жизненное. Оно будет проходить в тесном взаимодействии и со зрительным залом, и вообще с миром вокруг. Задача, по большому счету, – не просто удивить зрителя какими-то необычными превращениями, необычными иллюзиями, даже не просто развлечь его (там прекрасные песни и не только), а погрузить в этот мир, заставить почувствовать себя частью всего волшебного представления, чтобы человек ощутил эту магию вокруг себя и внутри себя. То есть уровень интерактивности, взаимодействия со зрителем очень высок.

Что касается музыкального оформления, о котором вы упомянули, известно, что им занялись артисты, исполнившие саунтреки в киноверсии: это Uma2rman, Серега и "Город 312". Специально для шоу они написали новые песни, премьера которых состоится до начала показов в Москве. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Сергей Лукьяненко: Во-первых, наверное, существует вопрос авторских прав, поскольку те песни были написаны для кинопроекта. Во-вторых, для каждой истории нужна своя музыка, свои песни. Было очень приятно, что музыканты откликнулись с большим удовольствием. Может быть, отчасти захотели вспомнить молодость. Ведь прошло уже 15 лет – серьезный срок. Для многих из них с этими фильмами связан определенный взлет популярности, интереса зрительского. Таким образом решили отблагодарить эту историю за то, что она их вывела на высокую орбиту. Песни, которые они написали, замечательные. Я думаю, никто не будет разочарован, что прозвучали не старые хиты.

Шоу имеет возрастное ограничение – 12+. А в волшебство, как правило, верят дети. Чего нельзя им видеть в новой постановке?

Сергей Лукьяненко: Ограничение по возрасту, я думаю, по большей части связано с какими-то формальными признаками. Есть какие-то фокусы, чудеса немножко страшноватые иногда, наверное. Я думаю, что это своего рода перестраховка. Но я не думаю, что там реально современный ребенок напугается.

Популярность актерского состава шоу зашкаливает. В нем задействованы известный всем Виктор Вержбицкий, легендарный Владимир Меньшов, текст читает Константин Хабенский. Нужно ли было кого-то уговаривать или желающие в очередь вставали?

Сергей Лукьяненко: Нет. Насколько я знаю, согласился сразу Владимир Меньшов. Причем согласился, подчеркнув, что не очень-то охотно на такие вещи откликается. Но из уважения к проекту и книге он поучаствует в этом шоу.

Как я понимаю, Константин Хабенский тоже согласился участвовать в качестве рассказчика этой истории. Повторюсь, я не знаю, на каких условиях. Мне известно, что часть прибыли будет отчисляться в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который помогает детям с опухолями мозга. Наверное, это и было одним из его условий. По-моему, очень благородным условием.

Самое главное удивительное "существо" в шоу – Сергей Сафронов. Я не называю его волшебником, чтобы не обидеть остальных.

Хотя зрители привыкли что Хабенский – это Антон Городецкий. Между тем анонсируется, что роли Антона и Светланы будут эпизодическими. Почему так?

Сергей Лукьяненко: Это совершенно другая история, в которой действуют Гесер и Завулон. Но, скажем так, Антон и Светлана проскакивают как некий пример отношений между Иными. Это и романтическая линия. Но это не главная история, сразу скажу. Но она там тоже есть.

А какая же главная тогда? Или это тайна?

Сергей Лукьяненко: Я боюсь сделать спойлер определенный, что совершенно не нужно. Там своя история. Связана она с какими-то вещами из книг и при этом имеет свой оригинальный характер. Рассказывать, про что она будет, немножко преждевременно.

До премьеры осталось чуть больше двух недель. Если бы она состоялась в ближайшие дни, смогли бы стартовать?

Сергей Лукьяненко: Это вопрос не совсем ко мне, я не настолько глубоко погружен в технический процесс. Я думаю, что, как студент перед экзаменом, может за последнюю ночь все выучить, так, наверное, смогли бы собраться и выступить в ближайшие дни, но лучше все-таки до 30 мая подождать и доделать так, чтобы с первым представлением отработать замечательно. Это очень большое и сложное шоу с огромным количеством техники, людей, которые работают, которые должны все одновременно осуществлять. Так что давайте подождем.

В "Ночном дозоре" Вы написали: "Нельзя играть с Тьмой в поддавки. Нельзя идти на уступки. А еще опаснее – принимать ее дары. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать". Какие главные правила нарушены в иллюзионном шоу?

Сергей Лукьяненко: Во-первых, это редкий, может, первый в мире случай, когда книга превратилась в цирковой иллюзион. Мы встречали случаи, когда в развлекательный аттракцион превращался, например, фильм, как те же самые "Пираты Карибского моря". Обратный процесс – вещь очень редкая. Во-вторых, тут во многом нарушаются стандартные иллюзионные правила – маскировать волшебство. Здесь оно будет перед каждым. Магия будет совсем рядом, но мы уверены, что она останется загадкой. В-третьих, масштаб шоу. Таких масштабных иллюзионных проектов у нас в стране не делали ни разу. Как раньше не было попыток снять кино, как "Дозоры" на тот момент. Я очень надеюсь, что оно не только по нашей стране пройдет. Уже есть серьезные основания говорить о том, что это будет проект, который прокатиться по всему миру.

Зрители "Дозора" увидят впечатляющее шоу, которое будет происходить на уникальной сцене–трансформере с тонной техники, миллионами люмен света, километрами проводов, лифтами, светодиодными, проекционными и голографическими экранами нового поколения. Зрелище будет сопровождаться графикой и дополненной реальностью, созданной при участии специалистов из Голливуда, акробатическими и иллюзионными трюками, которые разработали лучшие в мире инженеры, режиссеры и художники-постановщики. Бюджет уникальной постановки – более 500 миллионов рублей.