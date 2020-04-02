Регионы начали жестко ограничивать продажу вино-водочных изделий

Жесткие меры по обеспечению карантина на всей территории России потребовали от региональных властей не менее жестких решений. Одним из них стало ограничение продажи алкогольной продукции

Буквально сразу за введением режима самоизоляции, решение об этом было принято в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.



Самое же интересное заключается в том, что в ряде районов Якутии местные власти пошли еще дальше. Так, в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах до 6 апреля был введен полный "сухой закон".

"Резко увеличилось количество преступлений, связанных с употреблением алкоголя, есть человеческие жертвы. В таком случае, я, в первую очередь, руководствуюсь интересами большинства жителей", – так пояснил свое решение глава региона.

Рост интереса россиян к горячительным напиткам показывает и статистика. По данным Сбербанка, за последнюю неделю марта россияне потратили на алкоголь на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и почти на 32% больше, чем за тот же период 2019 года.

Залить депрессию



В росте интереса россиян к спиртному нет ничего удивительного. Миллионы оказываются заточенными в четырех стенах без каких-либо определенных занятий. При этом, стоит принимать во внимание и психологическое состояние таких людей – многие из них понимают, что по окончании карантина они окажутся без работы, а возможно и без средств к существованию. Все это неизбежно вгоняет людей в депрессивное состояние, которое "по старой русской традиции" многие предпочитают лечить алкоголем. По сути, в состоянии переживаемого стресса, именно спиртное становится для них единственным "антидепрессантом".

Все это порождает опасения, что эпидемия коронавируса (которая пока еще не сильно затронула Россию) может плавно перерасти в эпидемию алкоголизма. И чем дольше будут длиться самоизоляция или карантин, тем сильнее окажутся данные риски.

Именно это и послужило причиной для властей ряда регионов ограничить продажу алкоголя. Однако, в случае негативного развития ситуации, ужесточения условий карантина, опасений роста криминализации, и сохранения неопределенности, одних только ограничений может оказаться недостаточно.

Перспектива боле жесткого, или полного запрета (как в некоторых районах Якутии) неизбежно возникнет. Это невольно отсылает к американскому опыту времен Великой депрессии, когда действовавший на тот момент сухой закон рассматривался властями, как средство сдерживания населения от поголовной алкоголизации и криминализации.

Россия – не Америка



Впрочем, эксперты пока не уверены, что этот опыт будет в полной мере реализован в России.

"Речь идет об ограничениях продажи, а не о полном запрете и, тем более, "сухом законе", – пояснил "Утру.ру" исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. – Власти регионов выбирают оптимальное дневное время, когда можно продать алкоголь, и он не пойдет во вред жителям. В разгар эпидемии многие не знают, чем себя занять, обращают внимание на горячительные напитки, в надежде уменьшить стресс, но возлияния не только не помогают, а ухудшают ситуацию, провоцируя домашнее насилие и скандалы".

По мнению Гелемурзина, приобретя алкоголь в дневное время, больше шансов, что человек вернется домой и продолжит находиться на самоизоляции, а не будет передвигаться по городу с риском заразиться или совершить правонарушение.

Скептически относятся эксперты и к самой идее сухого закона. В первую очередь это относится к тому самому американскому опыту, доказавшему его неэффективность и бессмысленность.

"Сухой закон в США был принят почти за десять лет до наступления Великой депрессии и привел к серьезным последствиям, – пояснил "Утру.ру". первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Выросла организованная преступность, появились целые синдикаты, которые занимались только производством и продажей подпольного алкоголя. Выросло потребление наркотических веществ, и уровень коррупции. Государство потеряло значительную часть налоговых платежей, что также стало одной из причин наступления Великой депрессии. Сухой закон привел к расколу в обществе и вызвал рост общего недоверия к властям".

По этой причине, считает Сигал, не стоит путать полный запрет на алкоголь и ограничения, которые вводятся в ряде регионов нашей страны. По его словам, то что вводится сегодня региональными властями, направлено на снижение уровня преступности. Эти ограничения могут быть полезны в ситуации с карантином, если впоследствии будут отменены.

Эксперт напоминает, что введение настоящего сухого закона ни в отдельном регионе, ни по стране в целом ни к чему хорошему не приведет, о чем свидетельствует опыт периода конца 80-тых годов.

"Уровень алкоголизма это не снизит, а количество смертей от контрафакта увеличится. Сократить потребление алкоголя могут меры по популяризации здорового образа жизни, а также рост благосостояния населения", – говорит Павел Сигал.