Найдено эффективное лекарство от старости

У препарата для лечения от опасной болезни нашли омолаживающий эффект

Препарат для лечения ВИЧ-инфекции может быть с успехом использован для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими возрастными изменениями.

К такому выводу пришла международная команда ученых, о результатах работы которой сообщает Medical Xpress. Проведя опыты на мышах, исследователи установили, что препарат под названием ламивудин эффективно борется с хроническими воспалениями, которые являются одним из основных признаков старения тканей.

По словам профессора Джона Седиви, результаты новых исследований могут быть применены не только для лечения Альцгеймера, но и для борьбы с диабетом второго типа, артритом, болезнью Паркинсона и рядом других недугов, которые обычно проявляются с возрастом.

Эксперимент показал, что у 26-месячных грызунов (возраст эквивалентен 75 человеческим годам) после двух недель применения ламивудина серьезно уменьшалось число воспалений, а у 20-месячных мышей после полугодового применения препарата исчезали признаки потери мышечной массы и рубцевания почек.

Исследователи считают, что в будущем необходимо будет провести клинические испытания с участием людей, страдающих от возрастных болезней.











