Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдено эффективное лекарство от старости

Фото: www.globallookpress.com
У препарата для лечения от опасной болезни нашли омолаживающий эффект

Препарат для лечения ВИЧ-инфекции может быть с успехом использован для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими возрастными изменениями.

К такому выводу пришла международная команда ученых, о результатах работы которой сообщает Medical Xpress. Проведя опыты на мышах, исследователи установили, что препарат под названием ламивудин эффективно борется с хроническими воспалениями, которые являются одним из основных признаков старения тканей.

По словам профессора Джона Седиви, результаты новых исследований могут быть применены не только для лечения Альцгеймера, но и для борьбы с диабетом второго типа, артритом, болезнью Паркинсона и рядом других недугов, которые обычно проявляются с возрастом.

Эксперимент показал, что у 26-месячных грызунов (возраст эквивалентен 75 человеческим годам) после двух недель применения ламивудина серьезно уменьшалось число воспалений, а у 20-месячных мышей после полугодового применения препарата исчезали признаки потери мышечной массы и рубцевания почек.

Исследователи считают, что в будущем необходимо будет провести клинические испытания с участием людей, страдающих от возрастных болезней.




Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пора скупать валюту: доллар скоро подорожает

Эксперты углядели предпосылки нового падения рубля

Вошли во вкус: США готовят новое санкционное наступление

Москве следует держать ухо востро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей