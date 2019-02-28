Неожиданная причина бесплодия скрывается в каждом доме

Грязь в доме мешает женщине забеременеть

К такому выводу пришли ученые Университета Дж. Вашингтона. Они утверждают, бытовая пыль может негативно влиять на репродуктивное здоровье женщин, плоть до развития бесплодия – сообщают МедикФорум.

"Безобидная, казалось бы, домашняя пыль насыщена фталатами, которые могут провоцировать нарушения в эндокринной системе и наносить непоправимый вред репродуктивной функции, в частности, доводя до развития бесплодия", – высказались исследователи.

Пыль может содержать до 40 потенциально опасных веществ, которые образуются из-за различных повреждений бытовых изделий, например, мебели, стройматериалов, средств личной гигиены – все это может содержать химикаты.

Чтобы избежать воздействия вредных фталатов, нужно чаще проводить дома влажную уборку и всегда мыть руки с мылом. Особенно опасна пыль для беременных и младенцев, которые постоянно тянут в рот какие-то предметы или грязные пальцы.

Получается, что в некоторых случаях не требуется длительное и дорогое лечение, достаточно просто регулярно прибираться.