Врачи назвали провальный метод сброса лишних килограммов

Американские эксперты, выяснили, что самый плохой способ похудения является одним из самых популярных во всем мире. Несмотря, на признание миллионов худеющих, специалисты уверено заявляют о неэффективности метода.



Группа врачей и экспертов по питанию исследователи знаменитую диету Дюкана. Ее разработал французский диетолог Пьер Дюкан в конце 90-х годов. В ее основе лежит метод малоуглеводности: нужно есть много белковой пищи, а углеводы сильно ограничить. Этим способом похудения пользовались голливудские звезды и сам Карл Лагерфельд.

Но последнее исследование врачей показало – диета малоэффективна и даже вредна в долгосрочной перспективе. Более того, ученые поставили ее на последнее место в рейтинге всех диет.

Такой вердикт был вынесен после изучения влияния диеты на похудение, защиту от диабета, сердечных заболеваний, простоту и сбалансированность питания. Оказалась, Дюкан проигрывает всем диетам в плане сбалансированности. Много белковой пищи и небольшие порции углеводов приводят к проблемам с суставами, почками, сердцем – сообщает US News.

Почему она так популярна? Дело в том, что она приводит к быстрому, видимому сбросу веса. Похудеть на белковой диете можно даже на 10 кг за неделю, но вес все равно возвращается в полном объеме, как только восстановится обмен веществ.

Единственное, что может сохранить эффект от такого питания – тренировки. Без них никакая диета работать не будет.

Самой лучшей диетой эксперты признали Средиземноморскую. Она представляет собой не строгую систему, а набор пищевых привычек и принципов, которым следуют люди Средиземноморья.

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