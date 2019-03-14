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Американские эксперты, выяснили, что самый плохой способ
похудения является одним из самых популярных во всем мире. Несмотря, на
признание миллионов худеющих, специалисты уверено заявляют о неэффективности
метода.
Группа врачей и экспертов по питанию исследователи знаменитую диету Дюкана. Ее разработал французский диетолог Пьер Дюкан в конце 90-х годов. В ее основе лежит метод малоуглеводности: нужно есть много белковой пищи, а углеводы сильно ограничить. Этим способом похудения пользовались голливудские звезды и сам Карл Лагерфельд.
Но последнее исследование врачей показало – диета малоэффективна и даже вредна в долгосрочной перспективе. Более того, ученые поставили ее на последнее место в рейтинге всех диет.
Такой вердикт был вынесен после изучения влияния диеты на похудение, защиту от диабета, сердечных заболеваний, простоту и сбалансированность питания. Оказалась, Дюкан проигрывает всем диетам в плане сбалансированности. Много белковой пищи и небольшие порции углеводов приводят к проблемам с суставами, почками, сердцем – сообщает US News.
Почему она так популярна? Дело в том, что она приводит к быстрому, видимому сбросу веса. Похудеть на белковой диете можно даже на 10 кг за неделю, но вес все равно возвращается в полном объеме, как только восстановится обмен веществ.
Единственное, что может сохранить эффект от такого питания – тренировки. Без них никакая диета работать не будет.
Самой лучшей диетой эксперты признали Средиземноморскую. Она представляет собой не строгую систему, а набор пищевых привычек и принципов, которым следуют люди Средиземноморья.
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