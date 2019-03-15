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С болезнью Альцгеймера научились справляться

Фото: www.globallookpress.com
От смертельного недуга избавились с помощью света и звука

Вредные белки, осложняющие работу мозга, смогли частично убрать из мозговой коры мышей специалисты Массачусетского технологического института.

По сообщению Science Alert, ученые использовали для этой процедуры звуковые и световые волны. Выяснилось, что с помощью стробоскопов и звуков низкой частоты можно восстановить гамма-ритм мозговых волн, который нарушается при болезни Альцгеймера. 

Новый метод пока еще не был опробован на людях, поэтому еще рано говорить о том, что опасный недуг побежден – известно, что мозговые волны по-разному функционируют у мышей и людей.

Однако, если результаты опыта будут воспроизводимы, речь может идти о серьезном прорыве в борьбе с одним из самых опасных видов деменции, подчеркивают ученые. При этом очень важно, что предложенный американскими исследователями метод основан не на использовании лекарственных средств, а на принципиально ином подходе.

Суть метода проста: подопытных грызунов подвергали воздействию вспышек света частотой 40 раз в секунду и звуками такой же частоты. При этом авторы работы отмечают, что болезнь Альцгеймера уже пытались лечить с помощью световых волн, однако особого результата достигнуто не было. Ситуация кардинально изменилась, когда к вспышкам света было добавлено звуковое сопровождение.

"Когда мы соединили визуальную и аудио стимуляции, через неделю обнаружились позитивные изменения в префронтальном кортексе и резкое снижение числа амилоидов (белков, затрудняющих работу мозга при нейродегенеративных заболеваниях)", –

рассказал один из авторов исследования Ли Хуэй Цай.

Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции. Ранее специалисты высказали опасения, что увеличение продолжительности жизни может привести к тому, что в мире увеличится число физически здоровых стариков, страдающих когнитивными расстройствами.

Валентина МАЙОРОВА
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