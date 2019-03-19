Найден простой способ избежать ранней смерти

Движение - это жизнь, подтвердили эксперты

Британские ученые пришли к выводу, что всего лишь одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти, и уменьшает вероятность развития опасных патологий.

Специалисты проанализировали информацию о состоянии здоровья 90 тыс. человек и пришли к выводу, что даже одной непродолжительной прогулки в неделю достаточно, чтобы вероятность преждевременной смерти от последствий сердечного приступа, инсульта или рака, начала снижаться.

У тех, кто выделял хотя бы 10 минут на прогулку на свежем воздухе, риск ранней смерти падал на 18%, отмечает портал "МедикФорум".

При этом более продолжительные умеренные физические нагрузки делали снижение риска смерти более существенным. Люди, занимавшиеся физическими упражнениями от 2,5 до 5 часов, на 31% реже сталкивались с проблемой ранней смерти. А если активность занимала 25 часов в неделю, риск снижался на 50%.

Ранее сообщалось, что движение – лучшая профилактика сердечно-сосудистых болезней у женщин. Прекрасные дамы, не забывающие уделять внимания физической активности, живут дольше и имеют более высокое качество жизни, чем их малоподвижные подруги.