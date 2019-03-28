Новая диета поможет понизить давление

Без подсчета калорий обойтись не удастся

Фрукты, молочные продукты, овощи, рыба, птица, бобовые и продукты из цельного зерна – такой рацион питания наиболее подходит людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, считают американские медики.

Жиры, красное мясо и сладости можно есть только в очень ограниченном количестве. Режим питание под названием DASH-диета предложили врачи, он подходит для тех, кто страдает от проблем с сердцем и гипертонии.

Еда подобрана таким образом, чтобы снизить потребление натрия, а общее число калорий, которое потребляется в течение суток, недолжно превышать 2 тыс., отмечается на сайте Mayo Clinic.

Специалисты советуют заменить привычные продукты их более здоровыми "собратьями": к примеру, есть коричневый рис вместо белого или цельнозерновой хлеб вместо выпечки из рафинированной муки. Волокна, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, не только более богаты витаминами, они также оказывают благотворное влияние на пищеварительный тракт, напоминают диетологи.

Кроме того, такие продукты обладают более низкой калорийностью, что помогает поддерживать здоровый вес.

Томаты, морковь и зеленые овощи – лучшие помощники здорового сердца и нормального давления. Доктора рекомендуют есть не менее 4-5 порций овощей в день и добавить к ним такое же количество фруктов.

Два-три раза в день можно есть молочные продукты, к примеру, йогурт или сыр.

Мясо лучше выбирать постное, и время от времени надо заменять его рыбой. Кроме-того, 4-5 раз в неделю можно побаловать себя орехами, семечками или бобовыми.

Эти простые рекомендации помогут снизить лишний вес, избавить сердце от лишней нагрузки и нормализовать кровяное давление.