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Разгадана тайна Лох-Несского монстра

Фото: www.globallookpress.com
С массовым сознанием сыграли шутку новейшие научные открытия

Таинственная история чудовища, обитающего в шотландском озере Лох-Несс, началась в 1933 году, когда бизнесмен из Лондона Джордж Спайсер, проезжая на автомобиле по берегу, увидел в воде "самое невероятное существо".

Создание высотой около полутора метров, с длинной шеей, напоминающей хобот слона, проковыляло мимо ошарашенного лондонца и скрылось в зарослях. И вот уже почти сотню лет со всех концов мира едут в Шотландию искатели неизведанного.

Ни одна научная экспедиция не нашла в озере следов обитания монстра, однако многие до сих пор верят, что в водоеме обитает выживший динозавр.

Ученые считают, что феномен "Несси" – так ласково называют шотландского монстра – объясняется вспыхнувшим в начале ХХ века интересом к палеонтологии. Тогда было найдено множество новых видов динозавров и воссоздан их облик.

Скелеты и натуралистичные модели доисторических животных выставили в музеях, и перед широкой публикой предстали удивительные длинношеие существа.

Начавшаяся динозавромания и стала причиной появления Лох-Несского чудовища, подчеркивается в опубликованной в The Telegraph статье.

О неведомых монстрах рассказывали и в начале XIX века, однако тогда только 10% очевидцев говорили о длинных шеях неведомых существ. А в тридцатые годы прошлого столетия чудовища, похожие на недавно открытых плезиозавров, появились в описаниях половины свидетелей, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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