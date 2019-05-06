Найдено простое спасение от преждевременной смерти

Дольше прожить помогут физические упражнения

Занятия спортом только по выходным дням способны оказать чудодейственное влияние на здоровье.

К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследований которых опубликованы на портале Medical Xpress. Долгое время эксперты скептически относились к людям, которые занимаются физическими упражнениями только в выходные дни. Считалось, что нагрузки на организм должны быть регулярными, поэтому нужно обязательно вписать в свое рабочее расписание время для занятий спортом.

Однако быстрый темп современной жизни приводит к тому, что в рабочие дни заняться физкультурой удается не каждому, и многие откладывают ее на выходные. Выяснилось, что такой подход приносит огромную пользу для здоровья – теперь это научно доказанный факт.

Проанализировав истории 63 тыс. человек, исследователи установили, что те, кто по уик-эндам "набирал" рекомендованную специалистами еженедельную норму в 150 минут умеренных занятий спортом (или 75 мин. интенсивной тренировки), на 30% реже сталкивались с проблемой преждевременной смерти, чем те, кто вовсе не заботились о физических упражнениях.

Кроме того, выяснилось, что люди, занимавшиеся реже, но более интенсивно, не так часто страдают от хронических болезней. Основываясь на результатах исследования, эксперты советуют заниматься в любое удобное время – это принесет здоровью несомненную пользу.