Впечатления выживших: что чувствуют люди во время клинической смерти

Избежавшие гибели поведали о своих ощущениях

Люди, которым удалось победить смерть и прийти в себя из критического состояния, рассказали, что испытывали, находясь в шаге от "иного мира".

Некоторые сообщили, что все происходящее было просто глубоким сном после утомительного дня, никакого света и воспоминаний не было, а время прошло очень быстро. Другие же говорят о нахлынувшем чувстве абсолютного спокойствия.

"Я как будто на минуту просочился за пелену реальности и ясно осознал, что все в любом случае будет хорошо",

– описал свои эмоции один из пользователей сайта Reddit.

Один из комментаторов, еда не утонувший в бассейне, рассказал о "супе из воспоминаний". Мужчина как будто плыл в космосе, полном звезд. Он пытался подплыть поближе и увидел частички своих воспоминаний: голосов, запахов, мест, лиц, цитирует Lenta.ru.

Другие люди признавались, что никаких видений не наблюдали, но ощущали, будто они отделяются от своего тела, некоторые из них как будто наблюдали за своим спасение со стороны.