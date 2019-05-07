Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Впечатления выживших: что чувствуют люди во время клинической смерти

Фото: www.globallookpress.com
Избежавшие гибели поведали о своих ощущениях

Люди, которым удалось победить смерть и прийти в себя из критического состояния, рассказали, что испытывали, находясь в шаге от "иного мира".

Некоторые сообщили, что все происходящее было просто глубоким сном после утомительного дня, никакого света и воспоминаний не было, а время прошло очень быстро. Другие же говорят о нахлынувшем чувстве абсолютного спокойствия.

 "Я как будто на минуту просочился за пелену реальности и ясно осознал, что все в любом случае будет хорошо",

описал свои эмоции один из пользователей сайта Reddit.

Один из комментаторов, еда не утонувший в бассейне, рассказал о "супе из воспоминаний". Мужчина как будто плыл в космосе, полном звезд. Он пытался подплыть поближе и увидел частички своих воспоминаний: голосов, запахов, мест, лиц, цитирует Lenta.ru.

Другие люди признавались, что никаких видений не наблюдали, но ощущали, будто они отделяются от своего тела, некоторые из них как будто наблюдали за своим спасение со стороны. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей