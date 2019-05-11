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Диета для лечения гипертонии оказалась полезной для сердца

Фото: www.globallookpress.com
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Риск возникновения опасного недуга у тех, кто ее придерживался, упал почти вдвое

Неожиданные результаты показало исследование американских специалистов.

Сотрудники Медицинской школы Уэйк Форест провели эксперимент, в котором участвовали 4500 человек не старше 75 лет.

Все они придерживались системы питания DASH. Эту диету применяют для лечения пациентов, страдающих от гипертонии. Из рациона убирают сладости, красное мясо, еду с высоким содержанием соли, а также спиртное. Упор делается на овощи и фрукты, бобовые, орехи, нежирное мясо и птицу, низкокалорийные молочные продукты.

Эксперты отметили, что диета DASH помогает не только при повышенном давлении. Выяснилось, что при таком питании снижается и риск сердечной недостаточности, пишет Medicalxpress.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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