Без макияжа: как сберечь молодость и красоту

Нибиру
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Лицо – визитная карточка каждого человека. Зачастую первое, что бросается в глаза, – это состояние кожи.
на ее молодость и красоту влияет окружающая среда. Загазованный воздух запускает процессы старения. Однако если соблюдать некоторые правила, то можно сохранить кожу гладкой, как у младенца.
Так, дерматологи советуют отслеживать, когда происходят выбросы вредных веществ, и стараться в эти дни не разгуливать по улице. Если нет такой возможности, а уровень загрязнения зашкаливает, следует наносить минимум косметики.
Полезно глубоко очищать кожу. Скраб любой красотке в помощь. Хорошо, если в его составе окажутся гликолевая кислота и глицерин.
Крем для лица лучше покупать с антиоксидантами, содержащими витамины C и D, обязательно использовать солнцезащитные средства и увлажнять лицо. И последнее, что необходимо соблюдать, – так это водный баланс. В идеале – выпивать восемь стаканов жидкости, рекомендует "МедикФорум".
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