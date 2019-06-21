Без макияжа: как сберечь молодость и красоту

Названы простые способы сохранить кожу гладкой, как у младенца

Лицо – визитная карточка каждого человека. Зачастую первое, что бросается в глаза, – это состояние кожи.

на ее молодость и красоту влияет окружающая среда. Загазованный воздух запускает процессы старения. Однако если соблюдать некоторые правила, то можно сохранить кожу гладкой, как у младенца.

Так, дерматологи советуют отслеживать, когда происходят выбросы вредных веществ, и стараться в эти дни не разгуливать по улице. Если нет такой возможности, а уровень загрязнения зашкаливает, следует наносить минимум косметики.

Полезно глубоко очищать кожу. Скраб любой красотке в помощь. Хорошо, если в его составе окажутся гликолевая кислота и глицерин.

Крем для лица лучше покупать с антиоксидантами, содержащими витамины C и D, обязательно использовать солнцезащитные средства и увлажнять лицо. И последнее, что необходимо соблюдать, – так это водный баланс. В идеале – выпивать восемь стаканов жидкости, рекомендует "МедикФорум".