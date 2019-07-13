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Найдено средство для продления молодости

Фото: www.globallookpress.com
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После 40 лет у женщин происходит изменение гормонального фона и начинается необратимый процесс старения. Специалисты утверждают, что орехи помогут продлить молодость.

Отмечается, что в них содержатся фитоэстрогены, которые замедляют возрастные изменения. Кроме того, это вещество полезно и юным девушкам. Оно помогает сохранить здоровье, молодость, красоту и поддерживать вес в норме, передает Vista News.

Также в борьбе за молодость помогут семена льна, бобовые, брокколи, шпинат, петрушка и чеснок.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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