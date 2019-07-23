Диета от диабета: как предотвратить неизлечимую болезнь

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Недуг, за которым прочно закрепилось название чумы 21 века, можно предупредить. Как показало исследование специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, шансы заболеть диабетом снижаются у поклонников вегетарианства.
Растительная диета, пришли к выводу ученые, не только предупреждает неизлечимое заболевание, она также полезна для гипертоников. Бонус такого питания – осиная талия.
Действие растительного рациона испытали на себе более 300 участников эксперимента, в том числе люди с диабетом второго типа. Всем им было за 18, пишет JAMA Internal Medicine.
Испытуемых посадили на фруктово-овощную диету. Также участникам разрешалось есть орехи, бобы и цельное зерно, уточняет "Вечерняя Москва".
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