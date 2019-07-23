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Диета от диабета: как предотвратить неизлечимую болезнь

Фото: www.globallookpress.com
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Соблюдая фруктово-овощной рацион, человек убивает сразу трех "зайцев"

Недуг, за которым прочно закрепилось название чумы 21 века, можно предупредить. Как показало исследование специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, шансы заболеть диабетом снижаются у поклонников вегетарианства. 

Растительная диета, пришли к выводу ученые, не только предупреждает неизлечимое заболевание, она также полезна для гипертоников. Бонус такого питания – осиная талия. 

Действие растительного рациона испытали на себе более 300 участников эксперимента, в том числе люди с диабетом второго типа. Всем им было за 18, пишет JAMA Internal Medicine.

Испытуемых посадили на фруктово-овощную диету. Также участникам разрешалось есть орехи, бобы и цельное зерно, уточняет "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА
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